"Ich bin nicht einmal sauer, wenn mein Ehemann davon spricht, wie heiß du bist", kommentiert eine Nutzerin Salma Hayeks jüngsten Instagram-Schnappschuss. Wohl wahr. Die ehemalige Schlangentänzerin beweist im Bikini, dass sie nach wie vor Hingucker-Qualitäten hat.

Schauspielerin Salma Hayek hat mit einem Schnappschuss auf Instagram große Begeisterung bei ihren Fans ausgelöst. Die 54-Jährige posierte dafür mit dunkler Sonnenbrille und einem knappen Bikini in glasklarem Wasser.

Der Zweiteiler in Braun mit rotem Innenstoff und tiefem Ausschnitt zauberte der in Mexiko geborenen Schauspielerin ein perfektes Dekolleté. Zu ihrem sommerlichen Outfit kombinierte sie eine lange Goldkette sowie goldene Ohrringe.

Binnen weniger Stunden sammelte Hayek über eine Million Likes für ihr Bikini-Bild ein. Das Foto kommentierten ihre Fans zudem mit zahlreichen Komplimenten. "Die schönste Frau der Welt", "Perfekt" oder "Wunderschön" ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Zudem wurden einige Herzchen- und Flammen-Emojis für das Bild verteilt. Eine Userin gesteht sogar neidlos: "Ich bin nicht einmal sauer, wenn mein Ehemann davon spricht, wie heiß du bist."

"Noch nie war ich so dankbar"

Bereits vor wenigen Tagen hatte Hayek zwei Schnappschüsse gepostet, auf denen sie in einem pinken Bikini am Strand zu sehen ist. Dazu schrieb sie: "Die letzten Tage des Jahres 2020. Noch nie war ich so dankbar, dass ich gesund und in Kontakt mit der Natur war." Die Fotoreihe heimste bisher rund 1,3 Millionen Likes ein.

Hayek kam im September 1966 im mexikanischen Coatzacoalcos zur Welt. Nach ihrem Durchbruch als Schauspielerin in ihrem Heimatland startete sie eine erfolgreiche Hollywood-Karriere. Kultstatus erlangte sie mit ihrer Rolle im Splatter-Film "From Dusk Till Dawn" von Regisseur Robert Rodriguez. Ihr Auftritt als Vampirin, die sich bei einem Schlangentanz Schnaps über ihr Bein laufen lässt, ist legendär.

Privat ist Hayek seit 2009 mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault verheiratet. Mit ihm zusammen hat sie eine Tochter, die 2007 zur Welt kam.