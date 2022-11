Die Gates-Milliardärsfamilie wird größer: Bill Gates wird zum ersten Mal Opa. Seine älteste Tochter Jennifer und ihr Mann Nayel Nassar geben die Babynews auf Instagram bekannt.

Jennifer Gates, die älteste Tochter des Microsoft-Gründers Bill Gates, erwartet ihr erstes Kind. Das hat sie in einem gemeinsamen Instagram-Post mit ihrem fünf Jahre älteren Ehemann Nayel Nassar an Thanksgiving bekannt gegeben. "Dankbar", schreibt das Paar zu zwei Fotos, die Gates mit deutlichem Babybauch zeigen.

Beide Schnappschüsse wurden draußen aufgenommen. An eine Steinmauer gelehnt und mit einer grünen Wiese im Hintergrund, lächeln die werdenden Eltern auf dem ersten Foto in die Kamera. Gates hält eine Hand an ihren Bauch. Ein weiteres Bild zeigt die werdende Mutter allein in derselben Kulisse. In einem dunkelgrünen Kleid blickt sie nach unten auf die Wölbung an ihrem Bauch. Dazu schreiben sie nur das Wort "dankbar", versehen mit einem grünen Herz und einer Babyflasche.

Überglücklich und dankbar zeigt sich auch Melinda Gates, die Mutter von Jennifer wird erstmals Oma: "Ich könnte nicht erfreuter sein, dieses kleine Baby zu treffen und zuzusehen, wie ihr zwei Eltern werdet", kommentiert sie den Beitrag ihrer Tochter. Auf ihrem eigenen Instagram-Profil teilt sie den Post mit den Worten: "Ich habe noch immer nicht aufgehört zu grinsen."

Das Model Karlie Kloss reagiert auf die schöne Neuigkeit von Jennifer Gates mit Herzchenaugen-Emojis. Model Martha Hunt schickt ebenfalls solche Smileys und schreibt: "Glückwünsche". Viele weitere Userinnen und User gratulieren herzlich.

Jennifer Gates und Nayel Nassar, die beide Springreiter sind, lernten sich auf der Reitbahn kennen. Im Januar 2020 verlobte sich das Paar im Skiurlaub. Im Oktober 2021 fand die Hochzeit auf ihrer Farm in Westchester County, New York, statt.

Jennifer ist die Tochter von Bill und Melinda Gates, die 1994 geheiratet hatten. Neben ihr haben die beiden noch den 23 Jahre alten Sohn Rory und die 20 Jahre alte Tochter Phoebe. Seit 2021 sind Bill und Melinda Gates geschieden.