US-Sängerin Billie Eilish präsentiert sich auf dem Juni-Cover der britischen "Vogue" ungewohnt freizügig. Im Interview mit dem Magazin spricht die 19-Jährige über ihren eigenen Körper und ihre Depressionen.

Wer die so kurze wie erfolgreiche Karriere der US-Sängerin Billie Eilish verfolgt, dürfte sich beim Blick auf das Cover der britischen "Vogue" im Juni wundern: Dort ist die 19-Jährige nicht wie gewohnt in weitem T-Shirt und Baggypants zu sehen, sondern mit Korsett, Latex-Handschuhen und einem Rock von Gucci. "Es geht nur darum, was dir guttut", schrieb die mehrfache Grammy-Gewinnerin bei Twitter, wo sie das Coverbild verbreitete.

Auf dem Instagram-Profil von Eilish sind weitere Fotos des "Vogue"-Shootings zu sehen. Zu einem schrieb die Musikerin: "Ich liebe diese Fotos und ich habe das Foto-Shooting geliebt. Mach, was du willst und wann immer du es willst." Auf allen Aufnahmen trägt die 19-Jährige nicht wie früher grüne und schwarze Haare, sondern eine blonde, voluminöse Mähne. In ihrer Erscheinung ähnelte sie Marilyn Monroe.

Millionen Likes bei Instagram

Im Interview mit dem britischen Magazin spricht die Erfolgssängerin laut "Vogue" über "persönliche Entscheidungen, über Angst, über Spaß, über Frauenkörper und vor allem über Vertrauen". Weiterhin soll es darin um ihren eigenen Körper und die Depressionen ihrer Jugend gehen. Bei Instagram folgen Billie Eilish mehr als 83 Millionen Abonnenten. Eines der Fotos, das die 19-Jährige in Mantel und Korsett zeigt, bekam bereits mehr als 17 Millionen Likes.

In der vergangenen Woche hatte Eilish ihr zweites Album angekündigt. "Happier Than Ever" werde am 30. Juli erscheinen, teilte sie vergangenen Dienstag bei Instagram mit. "Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es gar nicht abwarten, dass ihr es hört." Das Debütalbum der Sängerin, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", war im März 2019 erschienen, zu einem Welterfolg geworden und unter anderem mit mehreren Grammys ausgezeichnet worden.