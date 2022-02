Sie ist in über 1000 Bollywood-Filmen zu hören und gilt als unverkennbare Stimme im indischen Kino. Nun ist Bollywood-Sängerin Lata Mangeshkar im Alter von 92 Jahren gestorben. Indien kündigt Staatstrauer an.

Die als "Nachtigall von Indien" bekannte Sängerin Lata Mangeshkar ist tot. Sie starb im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai, nachdem sie am 11. Januar mit Corona-Symptomen auf die Intensivstation eingeliefert worden war. Die indischen Behörden kündigten ein Staatsbegräbnis und zwei Tage Staatstrauer an.

Mangeshkars hohe Stimme und ihre Melodien waren jahrzehntelang ein unverkennbares Merkmal des indischen Kinos. Sie war in mehr als 1000 Bollywood-Filmen zu hören und gilt für viele als beste Playback-Sängerin des Genres. Die Nachricht von ihrem Tod löste landesweite Trauer aus.

"Ich bin untröstlich, aber gesegnet, diese unglaubliche Seele gekannt und geliebt zu haben", sagte der Bollywood-Schauspieler Anil Kapoor, der international vor allem durch seine Rolle als Game-Show-Moderator in "Slumdog Millionaire" bekannt wurde. Mangeshkar habe sein Leben mit ihrer Musik stark beeinflusst.

"Nachfolgende Generationen werden sich an sie als eine wichtige Vertreterin der indischen Kultur erinnern, deren melodiöse Stimme die Menschen auf unvergleichliche Weise in ihren Bann ziehen konnte", erklärte Indiens Premierminister Narendra Modi.