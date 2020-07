Mit ihrem Titel als "Miss World" wird Aishwarya Rai Bachchan 1994 zu einer der bekanntesten Frauen Indiens und entwickelt sich zur festen Bollywood-Größe. In der Coronapandemie infiziert sich ein Teil ihrer Familie mit dem Virus. Die 46-Jährige muss nun stationär behandelt werden.

Die am Coronavirus erkrankte Bollywood-Schauspielerin Aishwarya Rai Bachchan ist laut Medienberichten in ein Krankenhaus in Mumbai eingeliefert worden. Rund eine Woche nach Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion hätten Bachchan und ihre achtjährige Tochter Aaradhya über Atemwegsbeschwerden geklagt, am Freitag seien beide in das Nanavati-Krankenhauses in der indischen Ostküstenmetropole gebracht worden, berichtete die Zeitung "Times of India". Bachchans Mann Abhishek und ihr Schwiegervater Amitabh Bachchan, der zu den bekanntesten Gesichtern Bollywoods gehört, werden bereits in demselben Krankenhaus behandelt.

Die Nachrichtenagentur Press Trust of India berichtete unter Berufung auf Krankenhauskreise, Bachchan und ihrer Tochter gehe es gut. Bachchan gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Bollywood. Internationale Berühmtheit erlangte sie 1994, als sie den Wettbewerb zur "Miss World" gewann.

Teil der Bachchan-Dynastie

Der Mann der ehemaligen Schönheitskönigin sowie ihr weltberühmter Schwiegervater Amitabh waren bereits am vergangenen Wochenende auf die Isolierstation des Nanavati-Krankenhauses gekommen. Zuletzt hieß es, Amitabh und Abishek Bachchan hätten leichte Symptome. Der 44-jährige Abishek dankte seinen Fans am Freitag für die Genesungswünsche an seine Familie. "In glücklichen Zeiten, ebenso wie in Zeiten der Krankheit habt ihr, die ihr uns von nah und fern das Beste wünscht, uns unermessliche Liebe geschenkt", schrieb der Schauspieler und Produzent im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der bekannteste Vertreter der Bachchan-Dynastie in Bollywood ist der 77-jährige Amitabh Bachchan. Der als "Big B" bekannte Schauspieler ist bereits seit den frühen 70er-Jahren ein Star der indischen Filmbranche. 1999 kürte ihn die BBC zum "Schauspieler des Millenniums". Auch heute noch ist er ein Garant für Kassenschlager-Filme. Zudem moderiert er die indische Version der Sendung "Wer wird Millionär?". Bachchan hat eine riesige treue Fangemeinde, 43 Millionen Menschen folgen ihm auf Twitter.

In Indien ist der Großraum Mumbai besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen. Mehr als 100.000 Infektionsfälle wurden in der Finanzmetropole bereits nachgewiesen, mehr als 5500 Menschen starben. Täglich werden mehr als 1200 Neuinfektionen registriert.