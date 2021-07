Sie ist "durch und durch konservativ", er ein überzeugter Sozialdemokrat: Caroline Bosbach und Oliver Strank wollen beweisen, dass Liebe alles überwinden kann - auch politische Differenzen. Doch nach zwei Jahren Beziehung steht fest: CDU und SPD passen einfach nicht zusammen.

CDU und SPD gesellen sich offenbar auch in der Liebe nicht gern: Die in der CDU engagierte Autorin und Politikertochter Caroline Bosbach ist nach eigenen Angaben bei ihrer früheren Beziehung mit dem SPD-Mitglied Oliver Strank im Privatleben an unüberwindbaren politischen Gegensätzen gescheitert. "Wenn beide ehrgeizig sind und etwas erreichen wollen, dann funktioniert das nicht, wenn man in zwei verschiedenen Parteien engagiert ist", sagte die 31-Jährige der "Augsburger Allgemeinen".

"Bosbach-Tochter liebt einen Sozi", schrieb die "Bild"-Zeitung vor genau zwei Jahren. Erste Gerüchte um die Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach und Strank gab es bereits 2018. Schon damals fragte man sich, ob eine Beziehung zwischen einer CDU-Politikertochter und einem Sozialdemokraten überhaupt möglich sei.

Zwischenzeitlich schien die Verbindung aus CDU und SPD tatsächlich zu funktionieren. Im Sommer 2019 verlobte sich das - zumindest politisch - ungleiche Paar sogar. Die Hochzeitsglocken läuten allerdings nicht. Die Verlobung ist inzwischen gelöst, das Paar wieder getrennt.

Die Beziehung sei lange beendet und die verschiedenen Parteibücher seien "natürlich nicht der einzige Grund" für die Trennung gewesen, sagte Bochbach nun im Interview. Jedoch bezeichnete sie sich selbst als "durch und durch konservativ". Es sei nicht zu unterschätzen, "wenn zwei Weltanschauungen aufeinanderprallen", fügte sie hinzu. "Es heißt aus gutem Grund, man soll Politik und Religion in Gesprächen ausklammern."