Im August hat Bruce Springsteen bereits zwei Termine wegen Krankheit abgesagt. Im September wurden alle geplanten US-Termine aufgrund eines Magengeschwürs gestrichen. Jetzt ist klar: "The Boss" ist nicht fit genug, um die restlichen Konzerte dieses Jahr zu spielen.

Der US-Rocksänger Bruce Springsteen hat wegen seiner Magengeschwürerkrankung alle Konzerte in diesem Jahr abgesagt. Die Auftritte sollten im kommenden Jahr nachgeholt werden, erklärte der 74-Jährige. Der Sänger - Spitzname "The Boss" - hatte zu Monatsbeginn wegen eines Magengeschwürs zunächst alle Konzerte im September gestrichen.

"Bruce Springsteen hat sich in den vergangenen Wochen beständig von einer Magengeschwürerkrankung erholt und wird die Behandlung auf Anraten seines Arztes den Rest des Jahres fortsetzen", erklärte das Management des Sängers. Deswegen würden alle für 2023 verbleibenden Konzerte von Springsteen und seiner E-Street Band auf das kommende Jahr verschoben. Die neuen Termine sollen kommende Woche verkündet werden. Springsteen war seit Anfang des Jahres mit seinen Musikern auf Tournee.

Mehr zum Thema "Es bricht mir das Herz" Bruce Springsteen muss Konzerte absagen

"Danke an alle meine Freunde und Fans für eure Genesungswünsche, Ermutigung und Unterstützung", erklärte Springsteen. "Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann es kaum erwarten, euch alle im kommenden Jahr zu sehen." Springsteen und seine E-Street Band sind seit Jahresbeginn auf Tournee. Im August hatte der Musiker aus dem Bundesstaat New Jersey bereits zwei Termine wegen einer Krankheit abgesagt, ohne damals sein Leiden genauer zu benennen.

Der Musiker aus New Jersey, der unter anderem für seine Hits "Born in the USA" und "Streets of Philadelphia" bekannt ist, ist einer der populärsten Musiker der Welt. Springsteen hat mehr als 150 Millionen Platten verkauft. Allein das Album "Born in the USA" verkaufte sich 30 Millionen Mal. Im Sommer spielte der Musiker mit seiner E-Street Band auch vier Konzerte in Deutschland, allein zur Show am Hockenheim waren rund 80.000 Menschen gekommen.