Ihre "Courage World Tour" hätte Celine Dion demnächst auch nach Europa geführt. Allein in Deutschland waren im Frühjahr 2024 Shows in fünf Städten geplant. Doch daraus wird nichts. Die Sängerin sagt alle noch ausstehenden Termine ab. Grund sind hartnäckige Gesundheitsprobleme der 55-Jährigen.

Die "Courage World Tour" von Celine Dion steht offenbar unter keinem guten Stern. Bereits im Herbst 2019 parallel zur Veröffentlichung ihres Albums "Courage" begonnen, musste die Sängerin angesichts der Corona-Pandemie die Konzertreihe im Frühjahr 2020 pausieren. 52 Termine hatte sie bis dahin in Nordamerika schon absolviert. Doch die Tournee hätte noch deutlich länger fortgesetzt werden sollen, auch mit zahlreichen Auftritten in Europa.

Dion nutzte die Zwangspause unter anderem dazu, Anfang 2021 ihren ersten Kinofilm "Love Again" mit Priyanka Chopra Jonas und Sam Heughan in weiteren Hauptrollen zu drehen. Damals offenbarte sie auch, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Wie der Konzertveranstalter Semmel Concerts mitteilte, ist bei Dion "eine seltene Krankheit namens Stiff Person's Syndrome" diagnostiziert worden, "die schwere und anhaltende Muskelkrämpfe verursacht und sie an Auftritten hindert".

Dions Hoffnung, ihre Tournee im Frühjahr 2022 wieder aufnehmen zu können, erfüllte sich deshalb nicht. Stattdessen wurden sämtliche Shows, die bis Mitte 2023 geplant waren, schon im vergangenen Jahr abgesagt. Dies betraf sowohl weitere Auftritte in den USA als auch erste Konzerte in Europa, die der Star in den nächsten Wochen unter anderem in Griechenland, Rumänien und Italien absolviert hätte.

"Es tut mir so leid"

Jetzt war die Hoffnung, dass die 55-Jährige wenigstens ab August 2023 auf die Bühne zurückkehren könne. Doch nun steht fest, dass auch daraus nichts wird. Zwar arbeite die Sängerin weiterhin hart an ihrer Genesung und werde dabei auch von ihrem medizinischen Team intensiv betreut und behandelt, meldet Semmel Concerts. Sie sei "aber derzeit nicht in der Lage, sich adäquat auf den Rest der Tournee vorzubereiten".

Die Folge: Auch alle noch verbliebenen Termine der "Courage World Tour" wurden samt und sonders abgesagt. So wird es in Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden ebenfalls keine Celine-Dion-Shows geben. Und auch in Deutschland nicht. Hier sind insgesamt fünf Konzerte, die im März und April 2024 in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim vorgesehen waren, von der Tour-Absage betroffen.

Dion wandte sich mit einer persönlichen Botschaft an ihre Fans: "Es tut mir so leid, dass ich euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber touren kann sehr anstrengend sein, selbst wenn man 100-prozentig fit ist. Es ist nicht fair euch gegenüber, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen." Alle sollten wissen, dass sie nicht aufgeben werde. Schließlich könne sie es kaum erwarten, ihre Fans wiederzusehen.

Bereits gekaufte Tickets für die jetzt abgesagten Konzerte können zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Auch der Veranstalter erklärte, er hoffe sehr, "dass Celine eines Tages in der Lage sein wird, all die geplanten Tour-Städte in Europa zu besuchen, um für ihre fantastischen Fans aufzutreten". Der Zeitpunkt sei aber einfach noch nicht gekommen.