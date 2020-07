In den sozialen Medien verrät Chrissy Teigen einige Tipps, durch die ihre Haut in schönstem Glanz erstrahlt. Eine Userin aber nimmt ihr den Effekt nicht ab. Grund genug für das Model, der Frau ganz deutlich die Meinung zu sagen.

Model Chrissy Teigen hat eine auffallend schöne Haut. Kein Wunder also, dass viele ihrer Followerinnen bei Instagram und Twitter unbedingt ihr Schönheitsgeheimnis erfahren wollen. Deshalb drehte Teigen ein kurzes Video und verlinkte ihre liebsten Schönheitsprodukte. Aber wie das Internet nun mal so ist, gibt es immer jemanden, der etwas zu meckern hat. Eine Userin zweifelte Teigens Aussehen an und vergriff sich dabei ordentlich im Ton. Das ließ die 34-Jährige nicht auf sich sitzen.

"Den netten Menschen, die mich darum baten, ihnen meine Pflegeroutine zu verraten, möchte ich sagen, dass ich wirklich stolz bin auf meine Haut und mich darin sehr wohlfühle", schrieb Teigen bei Instagram. Ausführlich zählte sie dann die einzelnen Schritte sowie Produkte ihres täglichen Schönheitsprogramms auf. In dem Video dazu war noch einmal ihre makellose Haut zu bewundern. Vor allem den Trend des farbigen Eyeliners zu ihren langen Wimpern setzte sie dabei in Szene.

"Abgenommen oder Krebs?"

Während die meisten Fans Teigen für ihre Tipps dankten, meldete eine Frau Zweifel an. Sie glaube, die Kochbuch-Autorin habe eine Filter-App benutzt. "Ich musste mir das Ganze viermal ansehen. Entweder hat sie über Nacht 50 Pfund abgenommen oder sie hat Krebs", ätzte die Userin. Einen solch respektlosen Kommentar wollte Teigen nicht einfach so stehen lassen. Und so reagierte sie darauf zunächst mit der Frage: "Was wäre dir lieber?", woraufhin sich die Frau für ihren Mangel an Taktgefühl entschuldigte.

Damit aber war der Streit keineswegs beigelegt. Denn sie betonte noch einmal, dass Teigen in dem Video nicht wiederzuerkennen sei. Da reichte es der Ehefrau von John Legend: "Ich schulde dir gar nichts, erst recht nicht nach dem, was du gesagt hast. Du kennst mich im wahren Leben doch gar nicht, oder? Gott sei Dank!", schoss sie zurück.

Bei anderen Fans sorgte diese Reaktion für jede Menge Erheiterung. Eine Userin scherzte: "Bist du heimlich Kanadierin? Das war das höflichste 'F*** dich', das ich seit Langem gelesen habe." Und eine andere kommentierte: "Ich denke, die Frau hat auf bizarre Art versucht, dir zu sagen, dass du schön bist. Es ist der Wangen- und Kieferknochen-Neid, der aus ihr spricht."