Posieren am Pool Cindy Crawford hat es nicht verlernt

So schön wie eh und je: Cindy Crawford.

In den 1990er-Jahren war Cindy Crawford eines der gefragtesten Models der Welt. Inzwischen ist die US-Amerikanerin 55 Jahre alt, hat das Posieren aber noch lange nicht verlernt. Das belegt ein neues Foto in den sozialen Medien, das sie am Rande eines Pools zeigt.

Cindy Crawford gehört zu den "Supermodels", die Ende der 1980er- und in den 1990er-Jahren berühmt wurden. Neben Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Tatjana Patitz mischte auch die Australierin Elle Macpherson, die "The Body" genannt wurde, mit. Sie findet ein neues Foto, das ihre Kollegin jetzt gepostet hat, besonders heiß und kommentierte es mit zwei Flammen-Emojis.

Crawford begeistert sie und ihre übrigen 5,5 Millionen Instagram-Follower nämlich mit einem Bild von sich im schwarzen One-Shoulder-Badeanzug. In gekonnter Pose rekelt sich die 55-Jährige am Rand eines Pools in der Sonne.

Modeltalent weitervererbt

Das Modeltalent hat Crawford an ihre Kinder weitervererbt. Seit 1998 ist sie mit dem Medienunternehmer Rande Gerber verheiratet. Zuletzt machte vor allem die gemeinsame Tochter, die 19-jährige Kaia Gerber, mit ihren Auftritten von sich reden.

Der gemeinsame Sohn, Presley Gerber, posierte ebenfalls schon für die Kameras von Modefotografen. Bilder von dem 22-Jährigen gingen kürzlich aufgrund eines auffälligen Gesichtstattoos durch die Schlagzeilen. "Missunderstood" (auf Deutsch: "Missverstanden") war unter seinem Auge zu lesen. Inzwischen aber hat er sich das Werk von Tätowierer Jonathan "JonBoy" Valena offenbar wieder entfernen lassen, wie neuere Fotos von ihm belegen. Seine Mutter wird das bestimmt begrüßen.