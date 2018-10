Unterhaltung

Ende des Versteckspiels?: Cro zeigt sich ohne Maske - aber mit "P*ssy"

Seit Beginn seiner Karriere zeigt sich Rapper Cro nie ohne seine Panda-Maske in der Öffentlichkeit - nun macht er eine Ausnahme. Auf Instagram sendet er Grüße aus Bali an seine Fans. Oben ohne. Doch die ganze Sache hat einen Haken.

Wie Rapper Cro unter seiner Panda-Maske aussieht, gilt als eines der am besten gehüteten Geheimnisse der deutschen Musikszene. Seit Beginn seiner Karriere verdeckt der 28-Jährige bei öffentlichen Auftritten sein Gesicht. Nun hat der Musiker überraschend die Maske abgelegt. Auf einem Foto, das er bei Instagram hochgeladen hat, verzichtet Cro auf seine übliche Vermummung.

Statt der Maske verdeckt allerdings ein Kätzchen sein Gesicht. Doch ist die Person auf dem Bild wirklich Carlo Waibel, wie Cro mit bürgerlichem Namen heißt? In den Kommentaren äußern einige seiner Anhänger ihre Zweifel. "Wer weiß, ob es wirklich Cro ist?", fragt nicht nur ein Fan. "Das ist er nicht...", urteilt ein anderer. Nach Jahren des Versteckspiels weiß niemand mehr so recht, wer tatsächlich hinter der Maske steckt. Waibel hat also alles richtig gemacht.

Schon im Mai 2017 hatte der Rapper für Aufruher unter seinen Fans gesorgt, weil er sich im Video zu seiner Single "Baum" oben ohne zeigte. Doch auch damals währte die Freude nur kurz: Statt der Maske verdeckte ein überdimensionaler Cowboy-Hut das Gesichts des Rappers. Sollte sich jemand schon damals gefragt haben, wie lange er mit der Geheimniskrämerei noch weitermachen will, hat er nun die Antwort.

Neue Tour ab November

Anfang November will Cro wieder auf Tour gehen. Da kann es nicht schaden, sich durch einen kleinen Coup wieder ins Gedächtnis der Fans zu bringen. Der Mann auf dem aktuellen Foto ist jedenfalls braun gebrannt, hat dunkle Augen und buschige Augenbrauen. Auch seine dunklen Haare sind deutlich zu erkennen. Als Standort ist Bali in Indonesien angegeben, was die Sommerbräune erklären würde.

Sollte es Cro selbst sein, kann er sich über jede Menge positives Feedback freuen. Denn die weiblichen Fans kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Du bist so schön ohne Maske", schwärmt eine Anhängerin. Und eine andere schreibt: "Ich liebe deine Haare". "Einmal Carlo zum Mitnehmen bitte, danke", heißt es in einem anderen Kommentar.

Quelle: n-tv.de