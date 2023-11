TV-Zuschauern ist er vielleicht aus der Castingshow "X Factor" bekannt, in der er 2012 Scooter-Sänger H.P. Baxxter unterstützte. Viele Techno-Fans haben aber sicher auch schon mal auf einer Party zu seiner Musik gefeiert. Nun wird DJ Jerome bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Zunächst die gute Nachricht: DJ Jerome schwebt nicht länger in Lebensgefahr. Das teilten seine Frau Anni und sein Management auf der Instagram-Seite des 41-Jährigen mit. Die schlechte Nachricht aber ist, dass der Produzent in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wurde, bei dem er ohne sein Verschulden heftige Verletzungen davontrug.

Zunächst berichtete die "Bild"-Zeitung über das Unglück. Demnach stand DJ Jerome, der mit bürgerlichem Namen Marcel-Jerome Gialelés heißt, gerade am Kofferraum seines eigenen Wagens, als ihn ein anderes Auto erfasste. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen 22-Jährigen unter Alkoholeinfluss gehandelt haben.

DJ Jerome sei infolge des Aufpralls zwischen seinem Auto und einem Baum eingeklemmt worden, schreibt die "Bild"-Zeitung. Erst die eintreffende Feuerwehr haben ihn aus dieser Situation befreien können.

Neue Single trotz Unfall

"Leider hatte Jerome einen schweren unverschuldeten Verkehrsunfall. Er liegt zurzeit im Krankenhaus und es wird sich bestmöglich um ihn gekümmert, zum Glück besteht keine Lebensgefahr mehr. Daher kann er leider auf unbestimmte Zeit keine Live-Auftritte absolvieren", heißt es in der Mitteilung auf der Instagram-Seite des Musikers. Trotzdem solle seine neue Single "I'll Be There" wie geplant am 8. Dezember erscheinen. "Wir haben große Hoffnung, dass Jerome sich vorher wieder selber persönlich bei euch melden kann."

DJ Jerome gastierte 2012 in der Castingshow "X Factor", die auf Vox ausgestrahlt wurde. Hier unterstützte er den Scooter-Frontmann H.P. Baxxter in der Jury.

DJ Jerome ist bei dem für elektronische Musik bekannten Label Kontor Records unter Vertrag. Mit Liedern wie "Light", "Take My Hand" und "Lonely" gelangen ihm auch kleinere Charterfolge. Für zahlreiche andere Künstler fertigte er bereits Remixe an. In seiner Heimatstadt Hamburg legt er regelmäßig im Radio auf. Für die Electro-Festivals "Nature One" und "Mayday" dienten bereits mehrere seiner Stücke als Hymne.