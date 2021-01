In den Marvel-Filmen spielt Dave Bautista den witzigen, aber einfach gestrickten "Drax, der Zerstörer". Doch auch im wahren Leben ist der Ex-Wrestler für seine humorvolle Art bekannt. So gratuliert er sich nun zum 52. Geburtstag selbst mit ein paar Oben-ohne-Bildern - so lange er noch kann.

Schauspieler Dave Bautista ist topfit. Das zeigt der Marvel-Star mit einigen Oben-ohne-Schnappschüssen auf Instagram, mit denen er sich selbst zum 52. Geburtstag gratuliert.

"Heute bin ich 52 Jahre alt geworden, also dachte ich mir, ich poste ein paar überflüssige Oben-ohne-Bilder für die Nachwelt", eröffnet der ehemalige Wrestler seinen nicht so ganz ernst gemeinten Beitrag. Dazu gibt es gleich vier Fotos des nun 52-Jährigen, die seinen durchtrainierten und tätowierten Oberkörper zeigen.

"Unter der Taille funktioniert alles noch"

Dass aber auch Bautista hart für seine Figur arbeiten muss, gibt er bereitwillig zu: "Ich erwarte, dass alles an meinem Körper jeden Moment schlaff wird ... Es ist ein ständiger Kampf. Alles, was über dem Hals liegt, habe ich aufgegeben. Aber zum Glück ist alles unter der Taille weiterhin stark und funktioniert so wie es soll", schreibt er. "Noch! Allerdings zähle ich auch hier die Tage."

Doch nach diesen lustigen Zeilen schlägt Bautista auch ernste Töne an: "Im Ernst: Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich bei guter Gesundheit bin und ich so lange leben durfte, ein weiteres Jahr. Besonders dieses Jahr", so Bautista. Er versuche, die beste Version seiner selbst zu sein. Mit "Frieden, Liebe und einem Prosit auf bessere Tage" verabschiedet sich das Geburtstagskind.

Unter dem Ringnamen Batista wurde Dave Bautista Anfang der 2000er-Jahre als Wrestler berühmt. Sechs Mal erhielt er den höchsten Titel der Liga und ist seit vergangenem Jahr Mitglied der Hall of Fame. Seit 2010 ist er zudem als Schauspieler tätig. Seine bekannteste Rolle ist die des einfach gestrickten, aber gutmütigen "Drax, der Zerstörer" in den Marvel-Filmen "Guardians of the Galaxy" und "The Avengers".