In seiner ersten Ansprache bedenkt der neue König Charles III. die engsten Familienmitglieder jeweils mit Worten. Nachdem er die Rolle von Camilla als Königsgemahlin untermauert und seinen Sohn William voller Stolz als "Prince of Wales" einsetzt, kommt er schließlich auf Harry und Meghan zu sprechen.

Der neue König Charles III. hat in seiner ersten Rede an seine Untertanen erklärt, welche Funktionen die engsten Mitglieder seiner Familie unter seiner Regentschaft ausführen werden. "Dies ist auch eine Zeit der Veränderung für meine Familie", beginnt er die Ausführungen hierzu.

Als erstes spricht der König die Rolle seiner Frau Camilla an und betont die 17 Jahre Ehe mit dieser. Dann erklärt der König, er sei stolz, seinen Sohn William zum "Prince of Wales" zu machen. Er weist auf die vielen Jahre hin, die er den Titel selbst getragen hatte. Charles war nämlich seit 1958 bis zum Tod seiner Mutter der "Prince of Wales". Der König betont auch die Rolle von Williams Ehefrau Catherine ("Kate") an dessen Seite und drückt seine Überzeugung aus, dass die beiden eine wichtige Rolle im nationalen Dialog einnehmen werden.

Last but not least, kommt Charles auch auf seinen Sohn Harry zu sprechen, der vor wenigen Jahren einen Rücktritt von königlichen Pflichten vollzogen hatte, sowie auf dessen Frau Meghan. Zwar widmet Charles den beiden nur einen einzigen Satz, doch das zentrale Wort in diesem Satz ist "Liebe".

Die Stimme ist mild und liebevoll

"Ich will auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, die sich weiterhin ein Leben in Übersee aufbauen", sagt der 73-Jährige in der im Buckingham-Palast aufgezeichneten Ansprache. Er weist damit darauf hin, dass diese zur Familie gehören, er sie liebt, die beiden aber gemäß ihrer eigenen Entscheidung weiterhin in Nordamerika leben werden. Die Stimme des Königs klingt dabei, wie auch im Rest der Rede, mild und liebevoll.

Besonders klar wird das auch bei den Verweisen auf seine Mutter. Seine erste Ansprache an seine Untertanen beginnt König Charles III. nämlich mit Verweis auf seine Mutter und beendet sie ebenso. Gleich zu Beginn der Ansprache betont er, Elizabeth II. sei für ihn und seine Familie "ihr gesamtes Leben eine beispiellose Inspiration gewesen." Er drückt seine große Dankbarkeit für ihren Dienst an den Nationen des Commonwealth aus.

Zum Ende wendet er sich mit ganz persönlichen, rührenden Worten an seine verstorbene Mutter: "Meine liebe Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa beginnst, will ich nur eines sagen: Danke, Danke für deine Liebe und Hingabe für unsere Familie und für all die Nationen, denen du so fleißig gedient hast in all den Jahren."