Weil er in einem ICE der Deutschen Bahn keine Maske trägt, wird Mario Barth am Wochenende mehr oder weniger freundlich aus dem Zug gebeten. Der Comedian echauffiert sich in einem Video darüber, das für jede Menge Aufsehen sorgt. Doch auch die Reaktion der Bahn findet viel Beachtung.

Alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Das scheinen einige Promis zu denken, wenn es um die Einhaltung der Corona-Maßnahmen geht. Vergangenes Jahr sorgte eine grenzwertige Aktion von Oliver Pocher im Zusammenhang mit einem Konzert für Schlagzeilen. Nun produzierte am Wochenende Mario Barth den nächsten Aufreger.

Der Comedian stellte unter anderem auf Youtube ein 44 Minuten langes Video online, in dem er sich über einen Vorfall in einem Zug der Deutschen Bahn echauffiert. Demzufolge war es in einem ICE von Berlin nach Frankfurt zu einem Disput des Comedians mit einem Zugchef gekommen, weil Barth in seinem Abteil keine Maske trug. Schließlich verständigte der Bahn-Mitarbeiter die Bundespolizei, die den 49-Jährigen in Hanau aus dem Zug geleitete.

Barth bestieg daraufhin ein Taxi, in dem er seinem Unmut jedoch weiter freien Lauf ließ. "Ja, es stimmt, ich habe auch nicht getrunken eine Zeit lang und trotzdem die Maske abgemacht. Ja, ich bin nicht fehlerfrei", sagte er etwa und fügte sarkastisch hinzu: "Ich bin dafür, dass jeder, der einen Fehler macht, sofort von der Polizei rausgeworfen wird."

Gelassene Reaktion

Barths Aktion stieß erwartungsgemäß auf ein geteiltes Echo. Während einige ihn für seine Missachtung der Corona-Maßnahmen feierten, fanden andere es richtig, dass es auch für ihn keinen Promi-Bonus in dieser Frage gibt. Die Bahn selbst wiederum reagierte mit ironischer Gelassenheit. "Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?", postete das Unternehmen in einem Kommentar auf der Facebook-Seite des Comedians - und erhielt dafür ebenso Lob und Tadel von verschiedenen Seiten.

"Kennste, kennste", ist eine häufig verwendete Redewendung von Mario Barth. Der gebürtige Berliner begann seine Comedy-Karriere nach der Jahrtausendwende. 2008 füllte er erstmals das Berliner Olympiastadion mit rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei RTL hat er derzeit mehrere eigene Comedy-Formate.