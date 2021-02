Exakt 20 Jahre ist es her, dass die No Angels mit "Daylight in Your Eyes" das Licht des Tages erblickten. Heute treibt ihnen nicht nur die Erinnerung daran, sondern auch die Freude über ihre Reunion die Tränen in die Augen. Ja, es ist wahr: Lucy, Sandy, Nadia und Jessica sind zurück!

Die Spatzen pfiffen es in den vergangenen Wochen bereits von den Dächern, doch erst jetzt ist es amtlich: Die No Angels feiern beinahe auf den Tag genau 20 Jahre nach ihrem Entstehen ein Comeback. Die Sängerinnen Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Nadja Benaissa und Jessica Wahls gaben RTL dazu ein erstes Interview.

"Ja, wir feiern jetzt unseren Geburtstag. Ab heute, den 12. Februar, 20 Jahre und eine Woche später nach der ersten Veröffentlichung von 'Daylight'", freut sich etwa die mittlerweile 44-jährige Diakovska über die Reunion kurz nach dem Jubiläum der ersten No-Angels-Single "Daylight in Your Eyes". Dabei verdrückt sie auch ein Tränchen. "Du Heulsuse", wirft ihr Wahls dafür mit einem Lachen entgegen.

"Es ist aufregend, es ist überwältigend. Und wir konnten gar nicht glauben eigentlich, dass schon 20 Jahre umgegangen sind. Und als ich im Studio dann stand, ich habe mich gefühlt wie vor 20 Jahren. Es hat alles gekribbelt und ich war wirklich nervös!", erklärt die ebenfalls 44-jährige Wahls zudem.

Nur eine fehlt

Sie will nicht noch einmal mitmachen: Vanessa Petruo. (Foto: imago images/POP-EYE)

Sandy Mölling zufolge begann alles damit, dass sich die mittlerweile überall verstreut lebenden Sängerinnen über Videokonferenzen wieder zusammenschlossen. Dort hätten sie gemeinsam viel gelacht, aber mitunter auch geweint. "Das war so schön, weil es einfach so war, als wäre keine Zeit vergangen", erläutert die 39-Jährige und ergänzt: "Das hat man ja wirklich selten, dass man einfach so als Familie zusammengewachsen ist über die Jahre, dass egal, wie viel Zeit dazwischen liegt, man immer wieder auch den Weg zueinander findet - zu viert!"

Hier legt Mölling den Finger in die einzige kleine Wunde, die es bei dem Comeback womöglich gibt. Denn No-Angels-Fans wissen natürlich: Eigentlich bestand die Gruppe dereinst aus fünf Mitgliedern. Doch Vanessa Petruo hat sich bereits vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - und möchte offenbar auch mit 41 Jahren weiterhin nicht ins Rampenlicht zurückkehren.

"Einfach total berührt"

Die vier verbliebenen Sängerinnen erfreuen sich unterdessen daran, dass ihre einstigen Hits inzwischen bei Streamingportalen ein Revival feierten. "Daraufhin kam dann wirklich eine überwältigene Reaktion unserer Fans. Die Songs wurden gecovert, die Choreografien wurden nachgetanzt. Und diese Videos, die wurden überall auf Social Media geteilt. Das hat uns einfach total berührt", erläutert die 38-jährige Nadja Benaissa.

Doch bei den alten Versionen der Hits soll es nicht bleiben. So veröffentlichten die No Angels anlässlich ihrer Reunion eine Neuauflage von "Daylight in Your Eyes" mit dem Zusatz "Celebration Version".

"Daylight in Your Eyes" war die erste Single der Gruppe, die sich seinerzeit in der Castingshow "Popstars" zusammengefunden hatte. Mit dem Lied eroberten die No Angels die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sogar in Großbritannien wurde der Song ein kleiner Hit.