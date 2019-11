Hätten sie "nur" die Zeche geprellt, wäre alles wahrscheinlich halb so schlimm. Doch die Gauner, die es in Hamburg auf Til Mälzer abgesehen hatten, hatten noch Übleres im Sinn. Sie brachen in das "Bullerei" genannte Restaurant des Starkochs ein und stahlen Zehntausende Euro Bargeld.

Ob "Schmeckt's nicht, gibt's nicht", "The Taste" oder "Kitchen Impossible" - Tim Mälzer gehört seit Jahren zu den bekanntesten TV-Köchen in Deutschland. Doch der 48-Jährige schwingt nicht nur im Fernsehen den Kochlöffel, er betreibt auch mehrere Restaurants, unter anderem in Hamburg und Düsseldorf.

Eines dieser Etablissements ist die "Bullerei" in der Hansestadt, die ihre Pforten erstmals im Jahr 2009 geöffnet hat. Hier bewiesen nun ein paar Ganoven ganz besonders schlechten Geschmack, indem sie sich auf eine wahre "Mission Impossible" begaben. In der "Bullerei" wurde eingebrochen.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung fand das Verbrechen in den frühen Morgenstunden, kurz vor 6 Uhr, statt. Demnach verschafften sich die Diebe mit einem Brecheisen Zugang zu dem Restaurant. Auch im Innern brachen die Langfinger noch diverse Türen auf, ehe sie in den Raum mit dem Tresor gelangten.

Kompletter Tresor geklaut

Die Einbrecher hielten sich jedoch nicht lange mit Versuchen auf, den Safe zu knacken. Stattdessen schleppten sie das rund 300 Kilo schwere Teil komplett aus dem Laden. Falls es ihnen inzwischen gelungen sein sollte, den Tresor zu öffnen, erlebten sie wohl eine ziemlich freudige Überraschung. Es heißt, in dem Safe seien etwa 30.000 Euro eingelagert gewesen.

Wie ein Polizeisprecher der "Bild"-Zeitung sagte, werde nun wegen eines "besonders schweren Falls des Diebstahls" ermittelt. Unter anderem sollen die Videoaufnahmen der Überwachungskameras in dem Lokal ausgewertet werden. Doch zunächst fehlte offenbar nicht nur von den Tätern jede Spur, sondern auch von dem Tresor und der Beute. Mälzer dürfte das so gar nicht schmecken.