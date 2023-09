Mit den Dire Straits arbeitet Jack Sonni am legendären Album "Brothers in Arms". Auch bei der anschließenden Welttournee ist der Gitarrist mit an Bord. Nun gibt die Band den Tod des Musikers bekannt.

Der als "der andere Gitarrist" der britischen Rockband Dire Straits bekannte Musiker Jack Sonni ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Wie die Band in Online-Netzwerken sowie auf ihrer Website mitteilte, starb er bereits am Mittwoch. Sonni sei "unerwartet verstorben" und hinterlasse "ein Vermächtnis musikalischer Exzellenz", erklärten die Mitglieder der unter anderem für gitarrenlastige Hits wie "Sultans of Swing", "Brothers in Arms" und "Money for Nothing" weltbekannten Band.

"Unser geliebter Jack hat eine Lücke in unserem Herzen und unserer Seele hinterlassen. Wir werden dich so sehr vermissen, du bist für immer bei uns", erklärte die Band um Frontmann Mark Knopfler. Zu den Umständen seines Todes machte die Gruppe zunächst keine Angaben, sondern ließ lediglich verlauten, die Todesursache bleibe derzeit "ein Rätsel".

Der 1954 als John Thomas Sonni im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Musiker arbeitete in einem Musikgeschäft in New York, als er in den 70er Jahren die Dire-Straits-Gründer Mark und David Knopfler kennenlernte.

Sonni verstärkte die Band dann im Jahr 1984 während der Aufnahmen zu ihrem berühmten Album "Brothers in Arms" und der anschließenden Welttournee. Dazu gehörte auch ein Auftritt beim "Live Aid"-Konzert 1985 in Wembley. Sonni ersetzte damals den Gitarristen Hal Lindes und legte sich den Beinamen "der andere Gitarrist der Dire Straits" zu, den er fortan auch auf seiner Website benutzte.

Nach der Geburt seiner Zwillingstöchter beendete er 1988 seine professionelle Musikerkarriere, blieb der Branche aber treu und arbeitete für mehrere Unternehmen im Marketing. Auch als Schriftsteller war Sonni aktiv.

Dire Straits zählen zu den erfolgreichsten britischen Bands. Sie veröffentlichten sechs Studio- und drei Live-Alben, die sich insgesamt millionenfach verkauften. Anfang der 90er Jahre stellte die Band - vor allem betrieben von Frontmann Knopfler - die gemeinsame Arbeit ein. Offiziell aufgelöst hat sie sich nie. Einen letzten gemeinsamen Auftritt gab es 1999 bei der Hochzeit eines Bandmitglieds. Der mittlerweile 74-jährige Knopfler verfolgt inzwischen seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Solo-Karriere. Sein nächstes Album hat er für kommendes Jahr angekündigt.