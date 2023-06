Erst vor Kurzem kündigt Dolly Parton eine neue Platte an und wechselt dafür vom Country- ins Rock-Genre. Schon davor aber hat die 77-Jährige so manche Auszeichnung eingesammelt. Dazu gesellen sich jetzt drei weitere Weltrekorde, mit denen sie es auf insgesamt zehn bringt.

Auf ihrem Debütalbum "Hello I'm Dolly" musste sich die legendäre Country-Sängerin Dolly Parton im Jahr 1967 ihrem Publikum erst noch namentlich vorstellen. Mittlerweile kennt jedes Kind ihren Namen - selbst wenn es nicht auf Country-Musik steht. Mit ihren 65 Studioalben, die sich bisher über 100 Millionen Mal verkauften, holte sie sich unter anderem zehn Grammys und sicherte sich 2022 einen Platz in der Rock and Roll Hall of Fame.

Nebenbei knackte die heute 77-jährige Sängerin einen Weltrekord nach dem anderen. Wie das Komitee des Guinness Buch der Rekorde nun bekannt gab, kamen zu ihren bisherigen sieben Weltrekorden - unter anderem für die meisten Nummer-Eins-Hits einer weiblichen Künstlerin in den U.S. Hot Country Songs - nun weitere drei hinzu.

"Bin jedes Mal voller Demut"

Zu den neu eingetragenen Bestmarken gehört der Rekord für die meisten veröffentlichten Studioalben einer Countrysängerin (65 Alben), zudem die Rekorde für die meisten Top-10-Einträge in den Top-Country-Album-Charts als Künstlerin (48 Einträge) und für die längste Zeitspanne von Nr.-1-Hits in den Top-Country-Album-Charts als Künstlerin (43 Jahre, 156 Tage), wird hier doch nach wie vor zwischen Männern und Frauen unterschieden.

Bei der Präsentation der hinzugekommenen Urkunden zeigte sich die Rekord-Sängerin begeistert und dankbar. "Ich bin jedes Mal voller Demut, wenn ich einen neuen Guinness World Records Titel erhalte", kommentierte sie die Ehrungen. Und sie fügte hinzu: "Ich teile diese drei neuen Auszeichnungen mit meinen Fans, die es mir ermöglicht haben, eine so lange Karriere zu genießen."

Bald veröffentlicht Dolly Parton nach eigener Aussage ihre erste Rock-Platte. Es sollen viele Größen aus dem Genre darauf zu hören sein. Unter den Gästen befinden sich Kid Rock, Sting, Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Lizzo und Miley Cyrus, wie die Musikerin auf ihrer Webseite verriet.