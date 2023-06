Was erzählen sie sich?

Tobey Maguire mimte "Spider-Man" um die Jahrtausendwende, später übernahm Andrew Garfield den Part - und zuletzt Tom Holland. Dieser verrät nun in einem Interview, dass er mit seinen Vorgängern in der Superheldenrolle einen Gruppenchat hat. Oft geht es darin offenbar um "Spider-Man-Kram".

Sowohl Tom Holland, Tobey Maguire als auch Andrew Garfield haben in den vergangenen Jahrzehnten den beliebten Marvel-Superhelden Spider-Man gespielt. Das verbindet die drei Schauspieler offenbar auf besondere Weise, denn wie Holland jetzt verraten hat, haben die Hollywoodstars eine eigene Chatgruppe - und die trägt den Namen "Spider-Boys".

Seinen jugendlichen Charme hat auch Tobey Maguire, mittlerweile 47 Jahre alt, noch nicht verloren. (Foto: picture alliance / Vianney Le Caer/Invision/AP)

Das Trio habe "diese unglaubliche Verbindung als drei Menschen, die etwas durchgemacht haben, das so einzigartig ist, dass wir wirklich wie Brüder sind", erzählt Holland im Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter". Und weiter: "Wir haben einen großartigen Gruppenchat und wir bringen uns dann und wann auf den neuesten Stand."

Zuletzt hat der 27-jährige Holland seine beiden älteren Kollegen demnach in dem Chat gefragt, ob sie nicht ein Poster unterschreiben könnten, das bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London versteigert werden sollte. Diese hätten gerne zugesagt - "Spider-Man-Kram" eben.

Andrew Garfield, heute 39 Jahre alt, schlüpfte in weniger Filmen ins "Spiderman"-Kostüm als Maguire und Holland. (Foto: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP)

Holland ist zwar der aktuelle Spider-Man, im 2021 erschienenen "Spider-Man: No Way Home" waren aber auch Maguire und Garfield zu sehen. Am Set des Films sei es wundervoll gewesen, wie Holland meint. Er habe demnach auch die Chance dazu bekommen, sich mit Garfield auszusprechen, von dem er die Rolle quasi übernommen hat. Er hatte verpasst, mit seinem Kollegen darüber zu sprechen, nachdem er zum neuen Peter Parker wurde.

Holland war beim Casting demnach erst 19 Jahre alt und habe noch eine gewisse kindliche Naivität besessen. "Ich war so beschäftigt damit, die Rolle zu bekommen, dass ich mir nie die Zeit genommen habe darüber nachzudenken, wie es für ihn gewesen sein muss", erzählt der Schauspieler. "Ich wünschte einfach, ich hätte ihn angerufen und gesagt: 'Weißt du, ich kann diese Gelegenheit nicht ausschlagen.'"