Seit ihrer Zeit als Kinderstar hat US-Schauspielerin Drew Barrymore eine problematische Beziehung zum Alkohol. Nun berichtet sie in einem Interview, wie sie nach ihrer Scheidung vor wenigen Jahren erneut eine schwere Zeit durchmachte. Zwei Dinge hätten ihr geholfen.

Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Will Kopelman im Jahr 2016 machte die Hollywood-Schauspielerin Drew Barrymore eine schwere Zeit durch. Unter anderem verfiel sie über einen längeren Zeitraum erneut dem Alkohol. Über ihre Probleme spricht die 48-Jährige nun in einem ausführlichen Interview mit der "Los Angeles Times" und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auch ihre langjährige Freundin Cameron Diaz kommt darin zu Wort.

Die Situation habe sich so zugespitzt, dass ihr langjähriger Psychoanalytiker seine Therapie abbrechen musste. "Er sagte einfach: 'Ich kann das nicht mehr machen'", erzählt Barrymore. Der Grund sei vor allem ihr Trinkverhalten gewesen. Sie selbst habe seine Entscheidung nachvollziehen können und es respektiert. Die Therapie habe einfach nicht angeschlagen und ihr sei es nicht besser gegangen. Dennoch hoffe sie sehr, dass ihr Psychologe ihr eines Tages wieder vertrauen könne. Aus der Misere geholfen hätten ihr zwei Dinge: ihre Freunde und ihre eigene Talkshow "The Drew Barrymore"-Show, die sie seit 2019 moderiert.

"Ich glaube, die Chance auf eine solche Show hat mich wirklich gepackt", so Barrymore. Zunächst habe sie gedacht, dass sie nicht damit umgehen könne, solange sie nicht "klar" sei. Das hat sich allerdings als Irrglaube entpuppt. Auch ihre langjährige Freundin und Kollegin Diaz sei eng an ihrer Seite gewesen. Barrymore und Diaz lernten sich bereits als Jugendliche in einem Café kennen und sind seitdem eng befreundet.

Diaz: "Ich habe absolutes Vertrauen in sie"

Für Diaz sei der Kampf von Barrymore gegen den Alkohol "schwer anzusehen". Dennoch habe sie großes Vertrauen in ihre Freundin, ihre Probleme zu überwinden. "Ich wusste, dass sie ihren Weg finden würde, wenn wir alle zu ihr halten und ihr die Unterstützung geben, die sie braucht", erklärt Diaz: "Ich habe absolutes Vertrauen in sie." Man könne sich nicht vorstellen, wie schwer es für Barrymore als Kind gewesen sei. Sie habe die Fähigkeit entwickelt, sich selbst zu retten.

Barrymore wurde dank ihrer Rolle im Spielberg-Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" ein weltweiter Kinderstar. Wie sie später in ihrer Autobiografie "Little Girl Lost" berichtet, hatte der Erfolg jedoch auch Schattenseiten: So fing sie bereits im Alter von neun Jahren an, Alkohol zu trinken. Wenig später kamen unterschiedliche Drogen hinzu, unter anderem Kokain. Nach einem Suizid-Versuch und mehreren Klinikaufenthalten galt Barrymore jedoch ab Mitte der 90er-Jahre als clean.