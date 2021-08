Immer wieder mal erfreut Dua Lipa ihre Follower in den sozialen Medien mit recht freizügigen Fotos. Für ihren neuesten Schnappschuss hat sie sich in einen ganz besonderen Bikini geworfen, der möglicherweise ja ein weiteres Hobby der Sängerin verrät.

Dua Lipa verbringt gerade eine gute Zeit mit Freundinnen am Pool. Damit auch ihre Follower bei Instagram etwas davon haben, postet die Sängerin nun eine Reihe Fotos von dem entspannten Tag in der Sonne. Vor allem ihre Bademode sorgt dabei für Aufsehen.

Insgesamt hat Dua Lipa sechs Bilder hochgeladen, und schon auf dem ersten ist sie in dem extrem knappen Häkel-Bikini zu sehen. Auf dem Höschen prangt ein Regenbogen, auf der rechten Brust eine aufgenähte Häkel-Blume, während links ein Hanfblatt zu sehen ist. Auf weiteren Bildern liegt sie in diesem Hauch von einem Nichts mal ausgestreckt in der Sonne, rekelt sich am Poolrand oder feiert mit ihren Freundinnen für die Kamera.

Kollegin Bebe Rexha doppelt begeistert

Ob die Britin, die auf den Fotos zudem eine riesige rote Sonnenbrille auf der Nase sitzen hat, mit ihrem Bikini andeuten möchte, ein Fan von Marihuana zu sein, ist unklar. Ihren Followern gefällt der Look jedenfalls. "OMG, ich muss wissen, wo der her ist", schreibt eine Userin. "Perfekter Bikini", findet eine andere. Und eine meint: "Dieser Bikini ist ikonisch!" Doch nicht nur das Kleidungsstück wird viel gelobt, auch Lipa selbst erhält jede Menge Komplimente, unter anderem von Kolleginnen Bebe Rexha, die gleich zweifach ihrer Begeisterung Ausdruck verleiht. Und so hat der Post bereits weit über vier Millionen Likes sammeln können.

Dua Lipa nutzt die Zeit, die sie wegen der aufgrund von Corona erneut verschobenen Tour hat, also für Entspannung. Sie sei "völlig untröstlich, dass wir mit meiner UK- und Europa-Tour im September und Oktober nicht fortfahren können", teilte vor wenigen Wochen mit. Auch in Deutschland wird die Sängerin demnach erst im kommenden Jahr zu sehen, und zwar am 9. Mai in Hamburg, am 10. Mai in Berlin und am 12. Mai in Köln. Dennoch hat Lipa bald wohl weniger Zeit zum Sonnenbaden, wurde doch kürzlich bekannt, dass sie nun auch als Schauspielerin durchstarten möchte. Im Spionagethriller "Argylle" von Matthew Vaughn wird sie ihr Debüt geben.