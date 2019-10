Erinnern Sie sich noch an Elliott, den kleinen Jungen, der in "E.T." über den Außerirdischen mit den Glubschaugen und dem Leuchtfinger stolperte? Gespielt wurde er vom damals 10-jährigen Henry Thomas. Der ist inzwischen 48 Jahre alt - und macht nun wieder Schlagzeilen. Die sind aber nicht gerade intergalaktisch.

Mit "E.T. - Der Außerirdische" gelang Steven Spielberg 1982 mal wieder ein geradezu überirdischer Kinohit. Ausgezeichnet mit vier Oscars, befindet sich der Streifen noch heute in den Top 100 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Schließlich bewegte die Geschichte um den außerirdischen E.T., der immer nach Hause telefonieren wollte, und seinen jungen Freund und Entdecker Elliott große wie kleine Kinder auf der ganzen Welt.

Und so sieht Henry Thomas heute aus. (Foto: imago images / ZUMA Press)

E.T. war selbstredend eine Puppe, in der verschiedene kleinwüchsige Schauspieler steckten. Elliott hingegen wurde von dem damals zehn Jahre jungen Henry Thomas verkörpert. 38 Jahre später ruft er sich und seine bis heute berühmteste Filmrolle noch einmal in leider eher unrühmliche Erinnerung. Der Grund: Thomas wollte nach Hause kutschieren ... Und das wohl im Rausch.

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, rief ein Autofahrer im Bundesstaat Oregon die Polizei, weil ihm ein inmitten einer Kreuzung abgestellter Wagen aufgefallen war. Als die Beamten eintrafen, hätten sie Thomas schlafend hinter dem Steuer vorgefunden, berichtet etwa das US-Portal "TMZ". Zwar sei den Polizisten kein Alkoholgeruch in die Nase gestiegen, der Schauspieler sei jedoch wegen des Verdachts auf den Gebrauch anderer berauschender Substanzen festgenommen worden.

Wieder auf freiem Fuß

Was genau Thomas womöglich konsumiert hatte und welche Konsequenzen ihm eventuell drohen, wurde zunächst nicht bekannt. Nach Informationen des Senders CNN durfte er die Haft inzwischen wieder verlassen.

Wenngleich sein Auftritt in "E.T." noch immer sein bekanntester ist, hat Thomas doch seither auch in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Unter anderem sah man ihn etwa in "Legenden der Leidenschaft" mit Brad Pitt, in "Gangs of New York" mit Leonardo DiCaprio oder zuletzt in der Netflix-Horror-Serie "Spuk in Hill House".