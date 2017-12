Unterhaltung

Im Essen spielt man nicht: Emily Ratajkowski ganz durchgenudelt

Alle Jahre wieder erfreut uns das "Love"-Magazin mit seinem Adventskalender der anderen Art. Jeden Tag gibt es ein neues sexy Video mit einem der aktuellen Topmodels. Highlight bisher ist zweifelsohne Emily Ratajkowskis Nudel-Nummer.

Erinnern Sie sich noch an den Loriot-Sketch mit der Nudel? Oh, sorry, vielleicht hätten wir das nicht erwähnen sollen. Denn daran sollten Sie besser nicht denken, wenn Sie sich den Clip ansehen, den Starmodel Emily Ratajkowski für das "Love"-Magazin gedreht hat. Da bekommt der Ausdruck "Food Porn" nämlich auf einmal eine ganz andere Bedeutung.

Ratajkowski räkelt sich in dem rund einminütigen Video auf einem gedeckten Tisch inmitten einer Ladung Pasta. Die Spaghetti finden dabei nicht nur den Weg in ihren Mund, sondern auch auf ihr Dekolleté und wer weiß, wohin sonst vielleicht noch. Dazwischen nippt die 26-Jährige auch an einem Glas Rotwein, natürlich nicht ohne - ups - etwas auf ihre Brüste zu verschütten. Aber irgendwie muss sie die klebrigen Teigwaren ja runterspülen.

"Stay strong"

Der Pasta-Porno ist Ratajkowkis Beitrag zum Adventskalender des "Love"-Magazins. Der hat sich in den vergangenen Jahren zur festen Institution gemausert. Das Magazin beschenkt uns bis Weihnachten jeden Tag mit einem sexy Clip der aktuellen Topmodels. Ratajkowkis Video war hinter dem Türchen am 1. Advent versteckt. Doch auch Plus-Size-Schönheit Ashley Graham und Kim-Kardashian-Schwester Kendall Jenner waren am 2. beziehungsweise heutigen 4. Dezember bereits im Kalender zu entdecken.

Zum Auftakt am Freitag gab es dagegen einen Zusammenschnitt aller Clips, der auf die Leckerbissen im Kalender schon mal Appetit machen sollte. So können wir uns zum Beispiel auch noch auf Videos von Kate Upton, Doutzen Kroes oder den Schwestern Gigi und Bella Hadid freuen. Allen gemeinsam ist dabei das Motto "Stay strong" ("Bleib' stark") und eine Thematik rund um den Sport.

Und was war das bei Emily Ratajkowski? Spaghetti-Sport? Für sie wurde tatsächlich eine Ausnahme gemacht. Sie trainiere nicht, soll sie gesagt haben. Ihre Leibesübung sei es vielmehr, Pasta zu essen und Rotwein zu trinken. Oder wie sie am Ende des Videos zitiert wird: "Ich liebe Pasta und mit Olivenöl eingeschmiert zu werden mehr als das Leben!" Na dann, Prost Mahlzeit!

Quelle: n-tv.de