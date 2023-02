Erol Sander und seine Frau Caroline Goddet hatten noch versucht, ihre Beziehung zu retten - aber im August vergangenen Jahres zerbrach die Ehe dann doch endgültig. Nun präsentiert er mutmaßlich seine neue Freundin. Jedenfalls scheint der Frau namens Rebecca sein Herz zuzufliegen.

So wie es aussieht, hat Erol Sander eine neue Frau an seiner Seite. Der Schauspieler veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er zusammen mit einer Frau in die Ferne blickt.

Um den Schnappschuss zu kommentieren, brauchte es für den 54-Jährigen keine Worte - stattdessen versah er den Post lediglich mit einem Herz-Emoji. Zudem verlinkte Sander das Profil der Frau im Bild und verriet damit auch ihren Namen und ihre Identität: Rebecca.

Mit kompletten Namen heißt Sanders neue Flamme laut ihrem Instagram-Profil Rebecca Oeh. Als ihre Profession gibt sie Künstlerin an. Auf ihrer Webseite bezeichnet sie sich zudem als Maskenbildnerin, Hairstylistin und Make-up-Artist. Unter anderem habe sie bereits für TV-Produktionen wie "Alles was zählt" oder "Unter uns" gearbeitet.

Genau hier schließt sich der Kreis. Schließlich war Sander zuletzt unter anderem bei "Alles was zählt" zu sehen. Nach ersten Gastauftritten 2021 verkörperte er dort ab Mai 2022 den Fiesling Frank Giese, ehe dieser einige Monate später den Serientod starb.

"Lieblings-Make-up Artistin"

Tatsächlich zeigte sich Sander bereits im Juli 2022 auf seiner Instagram-Seite zusammen mit der Frau namens Rebecca Oeh. Auf einem Foto war zu sehen, wie sie gemeinsam mit einem Cocktail anstießen und dabei in die Kamera lächelten. "Unterwegs mit meiner Lieblings-Make-up Artistin", schrieb der Schauspieler dazu.

Verband sie damals noch eine rein berufliche Beziehung? Oder war sie womöglich schon zu jener Zeit dann doch mehr als lediglich seine "Lieblings-Make-up Artistin"? Das wissen derzeit nur die beiden.

Im vergangenen August jedenfalls war nach über 20 Jahren das Ehe-Aus von Sander und seiner Frau Caroline Goddet bekannt geworden. Die beiden hatten Im Jahr 2000 geheiratet. Aus ihrer Beziehung gingen zwei gemeinsame Söhne hervor. Schon 2017 hatten sie sich für kurze Zeit getrennt, um ihrer Liebe dann aber noch einmal eine Chance zu geben. Am Ende gingen sie schließlich doch getrennte Wege.