Kaum jemand dürfte sich mehr über Halloween freuen als Heidi Klum - schließlich übertreffen ihre aufwendigen Kostüme fast jede Vorstellungskraft. In einem kurzen Clip macht die Modelmama nun eine kleine Andeutung zu ihrer diesjährigen Verkleidung.

Wenn einer Halloween liebt, dann wohl Heidi Klum. Das Model liebt es, sich für das US-Gruselfest zu verkleiden - und aufwendiger und kreativer könnten Klums Kostüme kaum sein. Jedes Jahr spekulieren Fans und Medien darüber, was sich die 46-Jährige wieder ausgedacht haben könnte. Auf Instagram gewährt sie nun einen kleinen Einblick in die diesjährigen Vorbereitungen.

"Michelangelo ... oops! ... Ich meine, Mike Marino arbeitet hart daran, mein Halloween-Kostüm zu gestalten", kommentiert Klum den kurzen Clip, in dem ein langhaariger Bildhauer zu sehen ist, wie er an einer Skulptur werkelt. In was sie sich dieses Jahr wieder verwandelt, lässt Klum zwar offen - doch die Kehrseite der Büste regt zahlreiche Instagram-Follower zu Spekulationen an.

In den Kommentarspalten gehen viele Fans davon aus, dass sich die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin als "etwas Ägyptisches" verkleiden wird. Grund dafür ist der nach hinten in die Länge gezogene Kopf der Skulptur, der an die Büste der ägyptischen Königin Nofretete erinnert. Andere tippen wiederum auf Kleopatra - das ist jedoch zu bezweifeln, weil Klum bereits an Halloween 2012 in deren Rolle schlüpfte. Und zwei Mal das Gleiche wäre ja irgendwie langweilig, oder?

Oder wird es doch ein Alien?

Möglich ist aber auch, dass sich die frisch verheiratete Entertainerin wieder als fiktiver Charakter verkleidet. Die seltsame Kopfform der Skulptur erinnert einige Instagram-Nutzer an ein Alien. Die Sci-Fi-Fraktion unter den Fans ist sich sicher: Klum geht als Diva Plavalaguna, das blaue Alien aus dem Film "Das fünfte Element".

Präsentieren wird Klum die Verkleidung wie jedes Jahr auf ihrer Halloween-Party, die sie nun schon seit 19 Jahren in New York schmeißt und die zahlreiche Promis anlockt. Aber was auch immer es wird, eines ist sicher ist: Es wird extravagant und over the top. Ganze zehn Stunden werde ihr Team am 31. Oktober brauchen, um ihren Look zu vervollständigen, verrät Klum in dem Instagram-Post.

Alles andere ist auch undenkbar, schließlich sind Klums Verkleidungen schon legendär. So verwandelte sie sich bereits in einen Werwolf aus dem "Thriller"-Video von Michael Jackson, in einen Gorilla und in die kurvige Comicfigur Jessica Rabbit. Als runzelige Oma war das Model 2013 kaum wiederzuerkennen, während sie drei Jahre später das Rampenlicht mit fünf Klon-Heidis teilte.