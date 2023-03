Felix Neureuther erinnert an Rosi Mittermaier

Emotionale Worte am Geburtstag Felix Neureuther erinnert an Rosi Mittermaier

Knapp drei Monate ist es her, dass Skilegende Rosi Mittermaier dem Krebs erlegen ist. Ihr Sohn Felix Neureuther feiert nun erstmals ohne sie Geburtstag. Er nutzt den Anlass, um mit bewegenden Worten an seine Mutter zu erinnern.

Ex-Skirennläufer Felix Neureuther hat am Sonntag seinen 39. Geburtstag gefeiert - den ersten ohne seine im Januar verstorbene Mutter Rosi Mittermaier. Auf seiner Instagram-Seite schrieb Neureuther nun, es sei "ein spezieller" Winter für die Familie gewesen. "Kein leichter, aber wir müssen versuchen, weiter nach vorne zu schauen! In schweren Zeiten ist der Zusammenhalt der Familie das Entscheidende!"

Der ehemalige Ski-Star fügte zu einem Clip, der ihn auf der Piste zeigt, hinzu: "Man muss selbst in schweren Zeiten dankbar sein für das, was man tun darf." Er sei "extrem dankbar" für die Familie, die er habe und dafür, dass er seine "Leidenschaft nach wie vor zum Beruf machen darf und dass ich sie immer noch so genießen kann".

Am Ende von Neureuthers Post heißt es: "Es hilft sehr, auf den Bergen so eine Freude verspüren zu dürfen. Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!"

Christian Neureuther geht es wieder besser

Anfang März hatte er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass es seinem Vater Christian Neureuther wieder besser gehe. "Wir wohnen ja direkt nebeneinander, und so ist Papa auch nicht allein", sagte der Ex-Weltklasse-Skiläufer. Außerdem kümmere sich sein Vater liebevoll um seine Enkel.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Miriam hat Felix Neureuther drei Kinder im Alter von 5 und 3 Jahren sowie elf Monaten. Er selbst ist zusammen mit seiner Schwester Ameli eines von zwei Kindern seiner Eltern.

Christian Neureuther und Rosi Mittermaier waren selbst einst erfolgreiche Skirennläufer. Mittermaier gewann in ihrer Karriere unter anderem zweimal Olympisches Gold. 1980 heiratete das Paar, das seither eine stets skandalfreie Ehe führte. Popularität erlangten die beiden auch durch diverse Fernsehauftritte, unter anderem als Teil des Rateteams in der ehemaligen ZDF-Kultshow "Dalli Dalli". Mittermaier erlag am 4. Januar im Alter von 72 Jahren einem Krebsleiden.