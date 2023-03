In Frankreich und Deutschland wollen König Charles III. und Camilla nach jahrelangen Brexit-Spannungen Brücken bauen. In Frankreich muss dieser Plan jedoch vorerst auf Eis gelegt werden: Wegen der heftigen Proteste wird die Reise verschoben - die Demonstranten hatten zuvor Aktionen angekündigt.

Der Frankreich-Staatsbesuch des britischen Königs Charles ist kurzfristig verschoben worden. Dies teilte der Élysée-Palast in Paris mit. Die Entscheidung sei nach einem Telefonat zwischen Charles und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen worden. Der Monarch sollte ursprünglich am Sonntag in Frankreich eintreffen.

In dem Land kommt es aktuell verstärkt zu Protesten und Streiks wegen Macrons Rentenreform. Diese drohen weiter zu eskalieren. Bei teils gewaltsamen Protesten wurden landesweit 457 Menschen festgenommen, wie Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin im Sender CNews am Freitag sagte. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien am Vortag und in der Nacht verletzt worden.

Die erste Auslandsreise des neuen britischen Königs sollte nach jahrelangem Zwist ein Zeichen der Verbundenheit zwischen London und Paris setzen. Doch das wichtigste Thema für die Franzosen ist derzeit die umstrittene Rentenreform. "Es wird Aktionen rund um den königlichen Besuch geben", kündigte die Gewerkschaft CGT an, die auch Bahnmitarbeiter vertritt. Dass Journalisten sich bis Mittwoch noch nicht für die Berichterstattung akkreditieren konnten, war bereits ungewöhnlich für einen Staatsbesuch von solch großem diplomatischen und öffentlichen Interesse.

Am Mittwoch geht es nach Berlin, Brandenburg und Hamburg

Die Proteste richten sich gegen die inzwischen verabschiedete schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre und das Vorgehen der Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron. Laut Behörden demonstrierten am Donnerstag landesweit knapp 1,09 Millionen Menschen. Die Gewerkschaft CGT sprach von 3,5 Millionen Beteiligten.

Von Frankreich aus wollten Charles und Camilla nach Deutschland weiterreisen. Stationen des Besuchs von Mittwoch bis Freitag nächster Woche sind Berlin, das Bundesland Brandenburg und Hamburg. Die Entscheidung für Frankreich und Deutschland als Ziel seiner ersten Auslandsreise als König gilt als Versuch, nach den jahrelangen Spannungen wegen des Brexit Brücken zwischen Großbritannien und seinen größten europäischen Partnern zu bauen.