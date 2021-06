Gal Gadot hat jetzt noch mehr "Girlpower" zu Hause: Der "Wonder Woman"-Star ist zum dritten Mal Mutter geworden. Das lässt die Schauspielerin ihre Fans mit einem Familienfoto auf Instagram wissen und verrät auch den Namen ihrer jüngsten Tochter.

Gal Gadot hat ihre dritte Tochter zur Welt gebracht. Das hat die Schauspielerin bei Instagram verraten. "Meine süße Familie", schrieb Gadot, die dazu ein Bild veröffentlichte, auf dem sie mit ihrem Ehemann Yaron Versano und ihren Töchtern Maya sowie Alma zu sehen ist. Auch das neue Familienmitglied ist schon mit dabei.

Die Kleine trägt den Namen Daniella, wie der "Wonder Woman"-Star verrät. "Ich könnte nicht dankbarer und glücklicher (und müde) sein", scherzt Gadot. Und weiter: "Wir sind alle so aufgeregt, Daniella in unserer Familie begrüßen zu dürfen." Auch der frischgebackene Papa meldet sich bei Instagram zu Wort. Zu dem gleichen Bild schrieb er: "Und nun sind wir zu fünft. So glücklich und dankbar. Meine liebe Ehefrau ist eine Löwin!!"

Wann genau die kleine Daniella zur Welt gekommen ist, ist nicht bekannt. Dass sie wieder schwanger ist, verkündete Gadot Anfang März. Damals veröffentlichte sie ein ähnliches Foto mit ihrer Familie, zu dem sie erklärte: "Es ist wieder so weit."