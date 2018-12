Ein Angsthase ist Gigi Hadid offenbar nicht. Jedenfalls beweist sie sehr viel Vertrauen in die Modeschöpfer. In New York zeigt sie sich mit einem Outfit, bei dem alles am sprichwörtlichen seidenen Faden hängt.

Mit diesem Outfit beweist US-Model Gigi Hadid wirklich mutigen Modegeschmack. In Knallorange und super offenherzig präsentiert sie sich in New York. Angefangen von der auf den Hosenbeinen mit gehäkelter Spitze besetzten Schlaghose über die Lederjacke im Trenchcoat-Stil bis hin zur Seidenbluse setzt Hadid auf die Signalfarbe.

An Selbstbewusstsein mangelt es der 23-Jährigen nicht. (Foto: imago/ZUMA Press)

Das allein wäre zwar schon auffallend genug. Der absolute Hingucker ist aber das, was sie weggelassen hat: Unter der Bluse, die lediglich von einem einzigen Knopf zusammengehalten wird, trägt sie nichts - und gibt damit den Blick frei auf Busenansatz und Bauchnabel.

Die bunten Pumps und der große Goldschmuck an Ohren und Fingern fallen da kaum noch auf. Gleiches gilt für das Augen-Make-up, das sie ebenfalls in Orange gehalten hat. Siegessicher strahlt die dunkelblonde Schönheit in die Kamera.

"Verdammt hart gearbeitet"

Das kann die 23-Jährige aber auch sein. Nach wie vor läuft für sie alles zum Besten in ihrer Karriere. So flanierte sie erst vor Kurzem - gemeinsam mit ihrer Schwester Bella - wieder einmal für das Unterwäsche-Kultlabel "Victoria's Secret" über den Laufsteg. Und auch der Reifenhersteller Pirelli hat sie unter seine Fittiche genommen. Für die kommende Ausgabe seines legendären Kalenders ließ er Hadid von Starfotograf Albert Watson ablichten.

Vorwürfe, sie verdanke ihre Laufbahn im Model-Business vor allem ihrer Herkunft aus gutem Hause, will Hadid übrigens nicht auf sich sitzen lassen. "Die Leute denken, dass ich es nicht verdiene, dort zu sein, wo ich bin, weil ich aus einer erfolgreichen Familie komme. Aber meine Eltern haben verdammt hart gearbeitet", ereiferte sich Hadid vor ein paar Wochen am Rande eines Kampagnenauftritts. Jetzt arbeite wiederum sie hart, "um das in Ehren zu halten".