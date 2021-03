Schon öfter gerät die Agentur von Heidi Klums Vater "ONEeins Fab" in heftige Kritik - die Gewinnerin der sechsten Staffel "Germany's next Topmodel" klagt sich sogar nach zwei Monaten aus dem Vertrag. Jetzt lässt Heidi ihre Mädchen neuerdings nicht mehr von dessen Agentur betreuen.

Heidi Klum scheint mit ihrer Sendung "Gemany's next Topmodel" neue Wege zu gehen. Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit ihrem Vater Günther Klum und dessen Agentur ONEeins Fab orientiert sie sich nun offenbar um. Wie ein ProSieben-Sprecher der "Bild"-Zeitung bestätigt habe, sei der Vertrag mit ONEeins Fab ausgelaufen. Die Models, die an der derzeit laufenden 16. Staffel der Castingshow teilnehmen, würden demnach nicht - wie sonst üblich - von Vater Klum betreut.

Stattdessen liegt die Vermarktung der Nachwuchsmodels neuerdings bei der Künstleragentur SAM Artists, die zur ProSiebenSat.1-Tochtergesellschaft Seven.One Entertainment Group gehört. In dem Portfolio der Agentur sind unter anderem TV-Persönlichkeiten wie Jochen Bendel, Johannes Haller, Monica Ivancan, Larissa Marolt oder Dr. Christine Theiss zu finden. Nähere Details zu dem augenscheinlichen Vertragspartnerwechsel sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Schon öfter geriet die Agentur von Heidi Klums Vater ONEeins Fab in heftige Kritik. Häufig kursierten Berichte in den Medien, nach denen sich ehemalige Teilnehmerinnen von "Germany's Next Topmodel", die sich später bei ONEeins Fab unter Vertrag nehmen ließen, sehr schlecht bei der Agentur aufgehoben fühlten.

So verließ die Gewinnerin der sechsten Staffel, Jana Beller, die Agentur nach zwei Monaten und bezeichnete ihre Zeit bei One-Eins als die "schlimmste Zeit ihres Lebens". Im "Bild"-Interview sagte sie, ONEeins habe Termine ohne ihre Zustimmung vereinbart, die sie nicht einhalten konnte. Günther Klum habe sie daraufhin unter Druck gesetzt entweder allen Shows zuzusagen, oder keine mitlaufen zu dürfen. Das Model klagte sich schließlich aus dem Vertrag.