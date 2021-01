Essen, lesen, fernsehen … und vielleicht noch mal was essen. Die möglichen Aktivitäten im Lockdown sind begrenzt. Es sei dann, man ist ein ehemaliges Supermodel. Dann kann man zum Beispiel auch seine ganz eigene Modenschau auf die Beine stellen. So wie Helena Christensen.

Während des Corona-Lockdowns kann es einem in den eigenen vier Wänden schon mal langweilig werden. So ergeht es offenbar auch dem einstigen Topmodel Helena Christensen.

Doch die Dänin sorgt vor, damit ihr die Decke nicht auf den Kopf fällt. Kurzerhand initiierte sie in ihrem Zuhause eine mitunter recht freizügige Moenschau. Fotos davon zeigt sie nun auf ihrem Instagram-Account.

Auf einigen der zehn Bilder trägt die 52-Jährige nur einen schwarzen Body mit sehr tiefem Ausschnitt, ein glitzerndes Bolero-Jäckchen und pinke Pumps. Damit gibt sie die Blicke frei auf ihre berühmten langen Beine.

"Bohemian snapsody"

Auf anderen Fotos posiert Christensen stark geschminkt mit buntem Karohemd, Kopftuch und Seidenhose. Vor allem das letzte Bild hat es aber in sich. Der rote Bleistiftrock mit Volants ist ihr zu klein, sodass auf ihrer Kehrseite der rosa Slip hervorblitzt.

Ihr Homemade-Shooting mit Stücken aus ihrer eigenen Kollektion betitelte das Supermodel der 90er-Jahre mit "Bohemian snapsody" - eine Anspielung auf Queens berühmten Hit "Bohemian Rhapsody". Neben dem Fotoshooting gab Christensen ihren Followern auch einen Einblick in die skurrile Einrichtung mehrerer Räume ihres Hauses in der Gebirgsregion Catskills im Bundesstaat New York. Gemälde, Bücherwände, Skulpturen und sogar alte Rettungsreifen zieren das Mauerwerk.

Durchbruch mit "Victoria's Secret"

Die am 25. Dezember 1968 in Kopenhagen geborene Christensen begann ihre Karriere als "Miss Dänemark". Rasch wurden Mode-Magazine wie "Elle" und "Vogue" auf sie aufmerksam. Popularität erlangte sie jedoch nicht zuletzt als Unterwäschemodel für "Victoria's Secret".

Vom Laufsteg hat sich Christensen inzwischen weitgehend verabschiedet. Heute konzentriert sie sich auf ihr eigenes Label und ihre Arbeit als Fotografin. Privat führte sie Beziehungen mit dem 1997 verstorbenen INXS-Sänger Michael Hutchence, dem Schauspieler Norman Reedus und dem Interpol-Frontmann Paul Banks. Der Liaison mit Reedus entstammt ein 1999 geborener Sohn.