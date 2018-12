Unterhaltung

Nach zehn Jahren Beziehung: Helene Fischer und Florian Silbereisen trennen sich

Zehn Jahre sind Helene Fischer und Florian Silbereisen das Vorzeige-Paar des deutschen Schlagers. Doch während zuletzt in den Medien über eine bevorstehende Heirat spekuliert wurde, waren die beiden bereits getrennt.

Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Das bestätigten die beiden Künstler. Der 37-Jährige und seine drei jahre jüngere Freundin waren zehn Jahre lang ein Paar. "Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt", sagte Silbereisen der "Bunten". "Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig."

Auch Fischer meldete sich zu Wort. In einem Brief an ihre Fans, den die "Bild"-Zeitung zitiert, schrieb die Sängerin, dass die Trennung schon eine Weile zurückliege. "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!", schreibt die 34-Jährige. "Nichts und niemand kann uns erschüttern!"

Gleichzeitig bestätigte die Sängerin: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen." RTL.de berichtete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Sängerin, dass es sich dabei um den Tänzer und Luftakrobaten Thomas Seitel handeln soll, der zu Fischers Tour-Crew gehört. Die Trennung ging demnach von der 34-Jährigen aus.

"Umso bedeutender und berührender ist für mich zu sehen, mit welcher Größe Florian damit umgeht!", schreibt Fischer dann auch. "Dass die Zeit die Wunden heilt und somit auch Seelenfrieden für diejenigen einkehrt, die betroffen zurück bleiben, wünsche ich mir von ganzem Herzen!" Ihren Brief beendet sie mit den Worten "Danke, Florian, für alles!!!"

Fischer und Silbereisen hatten sich im Mai 2005 beim "Hochzeitsfest der Volksmusik" kennengelernt. Damals sangen die beiden ein Duett - es war einer von Fischers ersten großen TV-Auftritten.

Quelle: n-tv.de