Gerade drehte Hilary Swank noch eine Serie ab, jetzt verrät die Oscarpreisträgerin, was bald nicht mehr zu verbergen ist: Sie ist schwanger. Die 48-Jährige und ihr Mann erwarten Zwillinge.

Hilary Swank ist schwanger: Die Schauspielerin hat im US-Fernsehen erzählt, dass sie Mutter wird. Die 48-Jährige und ihr Ehemann, der Unternehmer Philip Schneider, erwarten sogar Zwillinge. Für beide sind es die ersten Kinder.

"Ich werde eine Mutter", schwärmte Swank in der Sendung "Good Morning America". "Und nicht nur von einem, sondern von zwei [Kindern]", erklärte die Oscarpreisträgerin weiter. Schon "lange" habe sie sich gewünscht, dieses Glück mit der Welt teilen zu können. Sie sei sich sicher, am Set von "Alaska Daily", einer Serie, für deren fünfte Staffel sie gerade noch vor der Kamera stand, sei darüber schon getuschelt worden. Es sei schön, endlich darüber sprechen zu können, so Swank. Eine Frage nach dem voraussichtlichen Geburtstermin der Zwillinge wollte die 48-Jährige aber noch nicht beantworten.

Ihre Vorfreude teilte sie auch auf Instagram: "Coming soon… DOUBLE feature!" schrieb sie unter die Fotos, auf denen sie auf ihren noch nicht sehr runden Bauch zeigt. Im Moment sei sie im zweiten Trimester, verriet sie in einem weiteren Interview. Im Moment fühle sie sich "großartig", sagte sie in der Talkshow "Live Kelly ans Ryan". "Es ist ein totales Wunder. Es ist unglaublich". Zwillingsgeburten kämen sowohl in ihrer Familie als auch in der ihres Mannes häufiger vor.

Swank ist unter anderem bekannt für Filme wie "Million Dollar Baby" und "Boys Don't Cry", für die sie jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Nach rund zwei gemeinsamen Jahren hatten sich die Schauspielerin und ihr heutiger Ehemann Schneider 2018 das Jawort gegeben. Swank war schon einmal verheiratet, die Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Chad Lowe wurde 2007 nach neun Jahren geschieden.