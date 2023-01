So schroff sich Hugh Laurie in seiner Rolle als "Dr. House" Menschen gegenüber verhielt, so liebevoll ist offenbar die Beziehung des Briten in seinem wahren Leben zu Hunden. Als vor vier Jahren einer seiner Hunde stirbt, verabschiedet er sich rührend. Nun passiert es wieder.

Vor wenigen Tagen berichtet eine britische Boulevardzeitung über einen mürrisch dreinblickenden Hugh Laurie beim Gassigehen. "Als der 63-jährige Schauspieler mit einer roten Wollmütze und einer wattierten Jacke durch sein Viertel im Norden Londons schlenderte, schien seine Grimasse eher dem griesgrämigen Dr. Gregory House zu entsprechen, seiner Figur in dem US-Fernsehdrama (...)", heißt es da.

Nun wenige Tage später ist klar, dass ein Grund womöglich auch die Verfassung seines Hundes war - beziehungsweise die Verfassung eines seiner Tiere. Denn von einem Vierbeiner namens "Bailey" nimmt Laurie nun in rührender Weise auf Twitter Abschied.

"Bailey ist von der Bühne abgetreten", schreibt Laurie über einem Bild seines Hundes auf Twitter, "kurz vor seinem 15. Geburtstag. Er war kein Athlet oder radikaler Denker, aber er war ein Gentleman durch und durch."

Innerhalb weniger Stunden bekommt der Beitrag zigtausende Likes und einer vierstelligen Anzahl von Kommentaren und Retweets, darunter viele Beileidsbekundungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Laurie rührend von einem seiner Vierbeiner verabschiedet. Als sein Hund "Stanley C. Brown" vor vier Jahren seine letzte Reise antrat, widmete Laurie ihm ebenfalls einen Beitrag mit ganz persönlichem Text.

"Stanley C. Brown verließ diese Erde letzte Nacht nach 17 Jahren. Er war der liebste, sanfteste, dümmste, hübscheste Gefährte, den man sich wünschen konnte. Es war mir eine Ehre", schrieb Laurie damals. Auch von diesem Post waren seine Followerinnen und Follower sehr berührt und drückten zu Tausenden ihr Beileid aus.