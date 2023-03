Vor seinem Lebensende begnügte er sich mit einem bürgerlichen Leben als Bauunternehmer. In den 1980er-Jahren prägte Hans-Joachim Behrendt mit seinen Bandkollegen von Ideal die Neue Deutsche Welle. Nun ist der Schlagzeuger gestorben.

Der Ideal-Schlagzeuger Hans-Joachim Behrendt ist tot. Er starb am Montag im Alter von 68 Jahren in Berlin, wie seine Witwe bestätigte. Als "Hansi" hatte Behrendt mit der Band Ideal riesige Erfolge in Zeiten der Neuen Deutschen Welle gefeiert.

Die 1980 gegründete Band um Sängerin Annette Humpe, den bereits 2007 gestorbenen Frank Jürgen Krüger und Bassisten Ernst Ulrich Deuker existierte bis 1983.

In einem Interview mit Radio Eins blickt Humpe auf die gemeinsame Zeit mit Behrendt zurück. Er sei ein lebensfroher, humorvoller Mensch gewesen, und ein hervorragender Schlagzeuger, erinnert sich Humpe, ein Schlagzeuger, der so ganz anders gespielt habe. "Er war ein sehr enger Vertrauter von mir. Und wir haben viel gesprochen, viel Musik zusammen gehört", so Humpe. "Er war sehr inspirierend."

Vor Ideal spielte Behrendt auch mit Volker Kriegels bei der Mild Maniac Orchestra und den Neonbabies. Dort traf er auf Humpe und Krüger. Nach Auflösung der gemeinsamen Band Ideal beteiligte sich Behrendt an einzelnen Projekten, zog sich dann aber mehr und mehr aus dem Musikbetrieb zurück in ein bürgerliches Leben als Bauunternehmer.