Wenn es um ihr Sexleben ging, hat sich Jane Fonda nie zurückhaltend geäußert. Die US-Schauspielerin hat auch kein Problem damit, über Intimität im Alter zu sprechen. Allerdings verspüre sie mittlerweile kein großes Verlangen mehr danach.

Jane Fonda nimmt selten ein Blatt vor den Mund, auch nicht beim Thema Sex. Und so reflektiert die US-Schauspielerin und Aktivistin nun wieder einmal darüber, wie sich ihre Herangehensweise an Intimität im Laufe der Jahre verändert hat. Während eines Auftritts der SiriusXM-Radiosendung "Andy Cohen Live" teilte die Schauspielerin mit, woraus ihr Sexualleben mit 84 Jahren bestehe und warum es mit zunehmendem Alter "besser" wurde.

Auf die Frage von Andy Cohen, wie sie ihr derzeitiges Sexualleben charakterisieren würde, ging Fonda zwar nicht ins Detail, sondern nannte es einfach "privat" und "solo". Von der Folgefrage des Moderators war die "Grace & Frankie"-Darstellerin dafür umso beeindruckter. "Denkst du, dass die Menschen im Laufe des Lebens besser im Bett werden oder dass sie sich schlechte Gewohnheiten aneignen?", wollte dieser wissen.

"Oh, das ist eine wunderbare Frage zum Nachdenken", antwortete Fonda und fügte hinzu: "Ich glaube, ich bin besser geworden." Ihrer Meinung nach hätten Frauen im Alter besseren Sex, "weil sie ihre Angst verlieren, das zu sagen, was sie brauchen." Als Frau verschwende man im Leben viel zu viel Zeit damit, nicht sagen zu wollen: "Moment mal, halt, halt, halt, nein, nein, nein. Langsamer. Und ein bisschen nach links." Weiter sagte die 84-Jährige: "Aber wenn wir älter werden, heißt es: 'Nein, ich weiß, was ich will. Gib mir, was ich will!'"

"Fantasiere ich? Ja ..."

Jane Fonda hat auch in der Vergangenheit schon öfter über ihr Sexleben gesprochen - zuletzt aber vor allem darüber, kein Verlangen mehr nach Intimität zu spüren. So antwortete sie 2020 in der "The Ellen DeGeneres Show" auf die Frage, ob sie noch "verrückten Sex" habe klipp und klar: "Nein, null. Ich bin alt und hatte schon so viel davon. Ich brauche es jetzt gerade nicht, weil ich zu beschäftigt bin."

Im vergangenen Jahr wiederholte sie ihre Aussagen gegenüber dem Magazin "Harper's Bazaar": "Ich hege diesen Wunsch nicht mehr. Fantasiere ich? Ja ... dass ich einen Professor oder einen Forscher treffe - so jemanden, der wirklich in der Lage ist, eine Frau zu lieben und wertzuschätzen." Dieser Traumprofessor müsste laut Fonda allerdings noch ein besonderes Kriterium erfüllen: Er müsste deutlich jünger sein als die Schauspielerin selbst, denn ein gleichaltriger Mann kommt für sie nicht mehr infrage. "Ist das nicht schrecklich?" Demnach gehe es ihr besonders um die Haut. "Ich würde einen jüngeren Mann wollen und ich bin zu eitel. "