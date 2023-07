"Deadpool 3" sorgt für viel Vorfreude bei Marvel-Fans. Ganz besonders, weil neben der großmäuligen Titelfigur auch Hugh Jackman als Wolverine dabei sein wird. Nun gibt es mit Jennifer Garner ein weiteres Helden-Comeback: Sie tritt nach fast 20 Jahren wieder als Elektra auf.

Als Ryan Gosling ankündigte, für "Deadpool 3" wieder als dauerwitzelnder Superheld aufzutreten, waren Fans begeistert. Dass sogar Hugh Jackman als Wolverine in dem Film dabei ist, trieb die Euphorie weiter voran. Nun soll der illustre Cast noch ein prominentes Gesicht bekommen. Eines, das zuvor nicht wirklich im Marvel-Kosmos überzeugen konnte: Jennifer Garner.

Laut "The Hollywood Reporter" soll sie eine "bedeutende Rolle" in "Deadpool 3" übernehmen. Dabei wird sie wohl erneut die Rolle der "Elektra" übernehmen. Die spielte sie bereits 2003 in "Daredevil" und 2005 im Soloableger "Elektra". Letzterer floppte mit einem Einspielergebnis von nur 57 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. Jedoch entstand der Film lange vor dem Big Bang des Marvel Cinematic Universe (MCU).

Klassischer MCU-Film?

Sowohl Elektra als auch Wolverine gehören zu einer ganzen Reihe Marvel-Charakteren, deren Rechte ursprünglich beim Filmstudio 20th Century Fox lagen. Dieses produzierte auch die ersten beiden "Deadpool"-Filme mit Ryan Reynolds, die in den Jahren 2016 und 2019 erschienen sind. Nachdem Disney das traditionsreiche Filmstudio im Jahr 2019 gekauft hatte, gingen die Rechte zurück an den Eigentümer der Marvel Studios.

Bisher tauchte keine der Figuren im MCU-Geflecht auf. Doch laut "Hollywood Reporter" könnte sich das ändern. Das Magazin spekuliert, dass es sich bei "Deadpool 3" um einen weiteren Multiversum-Superheldenfilm handeln könnte. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, können sich Zuschauer möglicherweise auf Auftritte weiterer Marvel-Figuren einstellen. Wer genau in die Reihe passen könnte, die stilistisch von den klassischen MCU-Filmen abweicht, ist noch unklar. Die Antwort dazu dürfte es spätestens am 1. Mai 2024 geben. Dann soll "Deadpool 3" in den deutschen Kinos erscheinen - zumindest nach aktuellem Stand.