Jimi Blue Ochsenknecht vermutet, dass man ihm am Wochenende K.O.-Tropfen ins Getränk geschüttet hat. Er klagt über körperliche Symptome und Erinnerungslücken. Seine Mutter Natascha Ochsenknecht glaubt zu wissen, wer dafür verantwortlich ein könnte.

Eigentlich wollte Jimi Blue Ochsenknecht am vergangenen Wochenende mit Freundin Yeliz Koc in die erste gemeinsame Wohnung ziehen. Doch dann machte ihm ein besorgniserregendes Ereignis einen Strich durch die Rechnung, wie er und seine Mutter bei Instagram berichten.

Die vergangenen Tage ging es dem 28-Jährigen so schlecht, dass er kaum das Bett verlassen konnte. Er vermutet, dass ihm K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt wurden. "Ich habe ein etwas turbulentes Wochenende hinter mir. Und zwar war ich Donnerstag bei einer kleinen Veranstaltung, wo auch mein Bruder aufgelegt hat, und bin dann irgendwann morgens nach Hause gegangen, hab dann bis Freitag um 10 Uhr geschlafen. Kann mich an nichts erinnern", schildert er die Ereignisse.

"Mir ging's richtig scheiße"

"Ich war aber auf jeden Fall zu Hause. Hab mich dann Freitag bis Samstagmorgen komplett übergeben. Mir ging's richtig, richtig scheiße - als hätte mir irgendjemand was ins Getränk getan. Es ging auch drei, vier anderen Leuten so, die komplett Filmriss hatten, sich auch übergeben hatten."

Seine Mutter Natascha Ochsenknecht macht sich Sorgen um ihren Sohn: "Ihm fehlt ein Tag in seinem Gedächtnis", so die 56-Jährige in einem Video auf ihrem eigenen Instagram-Account. Und sie glaubt zu ahnen, wer hinter dem Anschlag stecken könnte. Sie hätten jemanden im Auge, der "damit wohl schon öfters zu tun hatte", heißt es weiter. Rechtliche Schritte werden wohl geprüft. "Es ist tatsächlich nicht witzig", macht Natascha Ochsenknecht deutlich. "Ich habe mit ihm in dieser Phase telefoniert. Er kann sich an nichts erinnern, ihm fehlt ein Tag in seinem Gedächtnis."

"Finde es hammer"

Die Auszeit im Bett nutzte Jimi Blue Ochsenknecht, um seinen Fans einige Fragen zu beantworten. Dabei schwärmte er auch von seiner Freundin Yeliz Koc. Ein Fan wollte wissen, was ihm so an der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin gefalle. "Ihre ehrliche Art und dass es ihr egal ist, was andere über sie denken. Ich respektiere, was sie macht, und finde es hammer, was sie sich allein aufgebaut hat!", so seine Antwort. Und er wolle immer hinter ihr stehen, "komme, was wolle".

Die zwei haben sich bereits kürzlich kleine Partner-Tattoos stechen lassen. Nun geht es für die Hannoveranerin gemeinsam mit ihrer Hündin nach Berlin, um mit dem Schauspieler zusammenzuleben. Diese Pläne veröffentlichten die zwei bereits Ende September. Inzwischen ist der Umzug auch vonstattengegangen. In seiner Story führt der wieder genesene Ochsenknecht seine Follower durch die neue Wohnung, in der noch die eine oder andere Kiste auszupacken ist.