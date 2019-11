Blut, Spritzen und Skalpelle - da läuft den meisten ein unangenehmer Schauer über den Rücken. Kate Beckinsale ist da allerdings ganz anders gepolt. Die Schauspielerin steht darauf, sich medizinische Eingriffe anzuschauen. Maskiert steht sie auch mal im OP.

An Schauspielerin Kate Beckinsale ist offenbar eine Chirurgin verloren gegangen. In der "Late Late Show with James Corden" offenbarte die 46-Jährige einen ungewöhnlichen Fetisch. Medizin fasziniert sie offenbar sehr - so sehr, dass sie am liebsten hautnah dabei ist, wenn Menschen aufgeschnitten werden.

"Du schaust dir gerne Operationen an, richtig?", fragte Gastgeber Corden Beckinsale. Die grinste verschworen und scherzte: "Das lässt mich jetzt ganz schön gruselig klingen." Tatsächlich ist an der Sache aber etwas dran.

Dank der Hilfe eines befreundeten Arztes habe sie sich sogar schon das ein oder andere Mal in einen OP eingeschlichen und bei einer Operation zugesehen, verriet Beckinsale. Dabei blieb sie bislang stets unerkannt: "Ich ziehe eine Schutzmaske auf und hoffe, dass der Patient 'Underworld' nicht gesehen hat", weiß die Schauspielerin zu berichten.

"Bin gut in medizinischen Dingen"

Wo andere zurückscheuen, wird es für Beckinsale erst interessant. "Ich bin echt gut in medizinischen Dingen", sagt sie und versichert: "Wenn dein Bein plötzlich abfallen würde, wäre ich sofort zur Stelle."

Ob Corden sich auf das Angebot einlassen würde, darf bezweifelt werden. Der Moderator wirkte eher irritiert, als Beckinsale von der Po-OP berichtete, der sie beiwohnen durfte. Für ein paar Lacher war die Geschichte aber allemal gut. Übrigens ist Beckinsale nicht allen Ekelthemen offen gegenüber eingestellt. Wenn sich jemand übergeben würde, nähme sie Reißaus erklärte sie im Interview.

Beckinsale ist bekannt für ihren teilweise etwas kruden Humor. Zuletzt beteuerte sie etwa, sie sei die weibliche Doppelgängerin von Hollywoodstar Ryan Reynolds.