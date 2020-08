Katie Price hat so einiges an ihrem Körper machen lassen. Daraus macht sie keinen Hehl, es ist allerdings auch nicht zu übersehen. Selbst die Zähne sind nicht ihre eigenen. Wie sie ohne die Veneers aussieht, zeigt sie jetzt in einem schockierenden Video.

Nase, Lippen, Brüste - an dem Körper von Katie Price gibt es kaum etwas, das nicht von einem Beauty-Doc bearbeitet wurde. Das ehemalige britische Boxenluder steht dazu und geht offen mit den Eingriffen um. So offen, dass sie jetzt sogar zeigt, wie sie ohne ihre falschen Zähne aussieht. Ihre eigenen lassen tatsächlich zu wünschen übrig.

Ende Juli kündigte Price an, sich im Türkei-Urlaub ihre Beißerchen mit neuen Veneers aufhübschen lassen zu wollen. Veneers sind hauchdünne Keramikschalen, die auf die Zähne geklebt werden, um Verfärbungen oder Beschädigungen auszubessern. Dass das im Falle von Price auch dringend nötig ist, zeigt der ungeschönte Blick auf ihr Originallächeln.

"Warum nicht?"

In einem Video auf ihrem eigenen Youtube-Kanal erzählt die 42-Jährige, dass sie schon lange geplant habe, sich ihre Zähne ausbessern zu lassen. Zum einen, weil sie kürzlich einen Backenzahn im Oberkiefer verlor. Zum anderen, weil sie von neuen Veneer-Modellen erfahren hat. "Die haben verbesserte Farben, und auch die Textur ist anders. Also, warum nicht? Jetzt lasse ich mir die Zähne ausbessern", berichtet sie in dem Clip.

Am Ende des 15-minütigen Beitrags gibt sie dann einen Vorgeschmack auf das, was ihre Follower in ihrem nächsten Video erwartet. Ohne ihre alten Veneers lächelt sie in die Kamera, und unter ihren aufgespritzten Lippen lassen sich kleine, spitz zulaufende Stummel ausmachen. Die sehen ziemlich abgenutzt und lückenhaft aus. Zeit also für etwas Neues, Ansehnlicheres.

In dem Video erklärt Price übrigens auch, wie sie sich kürzlich beide Füße brach. "Es war ein kleiner, dummer Unfall. Ich bin von einer Mauer gesprungen, da es eine Abkürzung war, und bin dann blöd gelandet", plaudert die fünffache Mutter aus. Das Ganze ereignete sich in einem Vergnügungspark während des Türkei-Urlaubs mit zwei ihrer Kinder und ihrem neuen Freund, Ex-"Love Island"-Teilnehmer Carl Woods. Die Reise wurde daraufhin abgebrochen, damit sich Price in Großbritannien operieren lassen konnte.