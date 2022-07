Eigentlich will der bekannte Action-Star nur sein Gepäck vom Rollband am New Yorker Flughafen abholen. Als er da aber auf einen kleinen Jungen trifft, der ganz viele Fragen auf der Seele hat, steht der für seine liebenswerte Art bekannte Schauspieler ihm Rede und Antwort.

Keanu Reeves ist für seine freundliche und zuvorkommende Art bekannt. Dass er sich gerne Zeit für seine Fans nimmt, beweist eine Begegnung zwischen ihm und einem Jungen, die der TV-Produzent Andrew Kimmel auf Twitter veröffentlichte. Kimmel traf den Hollywoodstar während einer Flugreise und beobachtete die liebenswerte Konversation.

"Keanu Reeves war heute auf meinem Flug von London nach NYC", schrieb der TV-Produzent. "Ein kleiner Junge bat bei der Gepäckausgabe um ein Autogramm und begann dann, eine Reihe von schnellen Fragen abzufeuern. Keanu antwortete freundlich auf jede einzelne. "Kimmel veröffentlichte dazu ein Foto des kurzen Fan-Treffens und gab dann noch eine Reihe von Beispielfragen samt Antworten des Gesprächs wieder, unter anderem: "Junge: Warum warst du in London? Reeves: Einen Dokumentarfilm drehen. Junge: Ich habe online gesehen, dass du beim Grand Prix warst (spricht das 'x' aus) Reeves: Ja, der Grand Prix (mit französischem Akzent, ohne ihn zu korrigieren). F1! Rennautos! Junge: Fährst du? Reeves: Nicht F1, aber ich fahre gerne Motorrad."

Des Weiteren erklärte Reeves dem neugierigen Kind laut dem Tweet, dass er fünf Tage in New York ist und sich eine Broadway-Show ansehen wird. "Der Mann hätte nicht netter sein können - und das nach einem internationalen Flug", resümierte der Produzent begeistert in einer weiteren Nachricht. "Ich dachte, ich muss das teilen, weil der Typ Klasse hat und kleine Momente wie diese einen so großen Unterschied im Leben der Menschen machen können. Wir brauchen mehr Keanus!" Am Ende bat der Beobachter der Szene um ein Selfie mit dem Star - und auch dieser Bitte kam Reeves nach. Eine Twitter-Nutzerin schrieb unter das Selfie: "Ich habe gehört, er ist einer der nettesten Menschen dieser Erde".

Reeves ist immer wieder Teil von Internet-Hypes. So wurde zum Beispiel sein kurzer Cameo-Auftritt in dem Netflix-Film "Always Be My Maybe" zu einem riesigen Netzerfolg. Auch eine Rede aus dem Jahr 2019 bei der Computerspielmesse E3 ging viral. Ein Besucher rief Reeves damals zu: "Du bist atemberaubend!" Worauf Reeves antwortete: "Du bist atemberaubend, ihr alle seid atemberaubend!"