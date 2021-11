Kehrt Charlène nicht in den Palast zurück?

Erst vor wenigen Tagen landet Fürstin Charlène nach ihrem langen Aufenthalt in Südafrika wieder in Monaco. Bilder zeigen sie bei ihrer Ankunft strahlend in den Armen ihrer Liebsten. Ob sie auch bei ihrer Familie wohnen wird, ist jedoch noch gar nicht klar, wie ihre Schwägerin nun verrät.

Ob die Fürstin Charlène von Monaco nach ihrer Rückkehr aus Südafrika in die Heimat zurück in den Palast zieht, ist noch "unklar". Das verrät ihre Schwägerin und PR-Beauftragte ihrer wohltätigen Stiftung, Chantell Wittstock, nun gegenüber der "Daily Mail". Ebenso sei noch nicht sicher, wann die 43-Jährige wieder öffentliche Auftritte wahrnehme.

Bereits vor ihrer Abreise nach Südafrika hatte Charlène für Aufsehen gesorgt, weil sie nicht im Palast, sondern rund 300 Meter entfernt in einer Zweizimmerwohnung über einer alten Schokoladenfabrik wohnte. Nun wird gerätselt, ob sie in den Palast oder in die kleine Wohnung zurückkehrt. "Wahrscheinlich wird sie zwischen beiden pendeln, wo immer sie sich wohlfühlt", erklärt ihre Schwägerin im Interview mit der "Daily Mail".

Die Fürstin müsse sich nach ihrer Rückkehr vor ein paar Tagen erst einmal zurecht finden. Im Moment freue sie sich einfach darauf, ihre Kinder wieder zu sehen und die freuten sich sehr, ihre Mutter zu sehen. "Wir werden sehen, wo sie sich einleben wird", sagte Wittstock der Zeitung. "Aber es wird mit ihrem Mann und ihren Kindern sein."

Auf die Frage, wann Charlène in die Öffentlichkeit zurückkehre, gibt Wittstock keine konkrete Antwort. "Das wird sie auf jeden Fall - wenn sie sich noch erholt." Alles, was man im Moment zum Gesundheitszustand der Fürstin sagen könne, "ist, dass alle Eingriffe in Südafrika erfolgreich waren", zitiert "Daily Mail" die Schwägerin weiter.

Gerüchte um Ehekrise

Das passiere allerdings "nicht über Nacht". Charlène von Monaco werde es ruhig angehen lassen. Wittstock betont im Interview: "Und ja, ihr Hauptaugenmerk wird im Moment darauf liegen, Zeit mit ihren Kindern und ihrer Familie zu verbringen."

Angesichts des langen Aufenthalts der Fürstin in Südafrika mehrten sich zuletzt die Spekulationen über eine Ehekrise des Paares, die jedoch von beiden mehrfach dementiert wurden. Zu den Gerüchten gefragt, sagt ihre Schwägerin der Zeitung: "Was ich sagen kann, ist, dass die Fürstin wieder in Monaco bei ihrem Mann und ihren Kindern ist. Und das sagt eigentlich schon alles."

Charlène ist seit 2011 mit Fürst Albert II. verheiratet und hat gemeinsam mit ihm die sechsjährigen Zwillinge Gabriella und Jacques. Vor ihrer Rückkehr nach Monaco war sie rund zehn Monate in ihrem Herkunftsland Südafrika, genauer gesagt, in der drittgrößten Stadt Durban an der Ostküste.

Nach einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion untersagten ihr die Ärzte zunächst den langen Rückflug. Seit dem 8. November ist sie nun wieder in Monaco.