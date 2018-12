Es gibt sicherlich nicht viele Menschen, die Kendall Jenner raten würden, sich etwas anzuziehen. Beim Anblick ihres jüngsten Instagram-Schnappschusses fröstelt's aber nicht nur Mama Kris Jenner: Denn das 23-jährige Topmodel lässt sich im Bikini tiefkühlen.

Als Model ist es Kendall Jenner gewohnt, in leichter Bekleidung an ungewöhnlichen Orten zu posieren. Nun hat sie sich offenbar auch in der Freizeit auf Motivsuche begeben - zum Leidwesen von Mutter Kris. Denn das jüngste Privat-Fotoshooting führte die 23-Jährige in Eiseskälte und Tiefschnee. In Boots und Fellmütze stellte sich Jenner vor ein verschneites Wäldchen. Das Problem: Viel mehr als besagte Boots und Fellmütze hat sie nicht angezogen. Lediglich ein rosafarbener Bikini bedeckt die empfindlichsten Stellen.

Dass ihre Idee nicht unbedingt die beste war, stellte die Halbschwester von Kim Kardashian auf Instagram dann auch selbst fest. "Verdammt, ist das kalt", schrieb sie zu dem Foto. Auch Mutter Kris Jenner scheint von der Aktion ihrer Tochter nicht sonderlich begeistert zu sein. Die 63-Jährige kommentierte den Schnappschuss mit der Aufforderung: "Geh sofort rein und zieh dir Schuhe an!"

Immerhin: Die Fans sind begeistert. Allein innerhalb eines Tages erhielt das Bild knapp sieben Millionen Likes. Und Jenner ist offenbar auch nicht ganz unvorbereitet in den Schnee gegangen. Auf dem Foto hält sie eine Tasse in der Hand. Ob Jagertee, Glühwein oder Grog - man kann nur hoffen, dass der Inhalt von innen wärmte.

Bestverdienendes Model 2018

Grund zum Feiern angesichts des Jahreswechsels hat Jenner übrigens in jedem Fall. Laut einer nun veröffentlichten Liste des US-Magazins "Forbes" ist sie das bestverdienende Model im ausgehenden Jahr. Demnach räumte sie rund 22,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 20 Millionen Euro) vor allem dank ihrer Model-Deals mit Estée Lauder, Adidas und Calvin Klein ab.

Auf Platz zwei folgt schon mit großem Abstand Karlie Kloss mit immerhin noch 13 Millionen US-Dollar - umgerechnet 11,5 Millionen Euro. Rang drei teilen sich Chrissy Teigen und Rosie Huntington-Whiteley mit jeweils 11,5 Millionen Dollar. Und auf dem fünften Platz rangieren Gisele Bündchen und Cara Delevingne mit zehn Millionen Dollar.