Nach sieben Jahren scheint die Ehe von Kim Kardashian und Kanye West am Ende. Sie habe die Scheidungspapiere eingereicht - er sei damit einverstanden, heißt es. Auch eine Vereinbarung über das Sorgerecht der vier gemeinsamen Kinder gebe es bereits.

Es hatte sich in der jüngeren Vergangenheit angedeutet, nun scheint es an den Vollzug zu gehen: Wie US-Medien übereinstimmend berichten, hat Kim Kardashian die entsprechenden Schriftstücke unterschrieben und eingereicht, um sich von Kanye West scheiden zu lassen. Es wäre das offizielle Ende der Beziehung von "Kimye" nach sieben Jahren Ehe, aus der die vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm hervorgegangen sind.

Wie das Boulevardmedium "TMZ" erfahren haben will, wollen sich die 40-jährige Unternehmerin, Influencerin und Reality-TV-Star und der 43-jährige Musiker somit voneinander trennen. Allerdings im Guten, heißt es weiter, das Sorgerecht für den gemeinsamen Nachwuchs soll demnach geteilt werden. Laura Wasser, die Anwältin von Kardashian, habe die Papiere eingereicht, in denen kein fixes Datum für die Auflösung der ehelichen Verbindung genannt sein soll. Dem Bericht zufolge sei die Beziehung "in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 in großen Schwierigkeiten" gewesen.

West soll mit der Scheidung und den Konditionen dieser einverstanden sein, schreibt "TMZ". Sogar eine Einigung über die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens soll bereits in Arbeit sein. Es klingt also vieles nach einer Trennung in Freundschaft statt eines schlagzeilenträchtigen Rosenkrieges. "Fox News" verweist darüber hinaus auf einen Ehevertrag, an den sich Kim und Kanye halten wollen.

Berichte über das Auseinanderleben des berühmten Pärchens gab es in den vergangenen Monaten immer wieder. Eine echte Sensation ist die Scheidung nicht, viel mehr erscheint sie als logische Konsequenz. Daran konnte aber auch eine Paarberatung nichts mehr ändern, wie "Fox News" schreibt. Auch über die Social-Media-Accounts der beiden Superstars war in der jüngeren Vergangenheit offensichtlich, dass die Zeit der verliebten Zweisamkeit nicht nur wegen der vier gemeinsamen Kinder eine Rarität geworden war.