Über den Broadway schafft Comedian Jerry Stiller den Sprung nach Hollywood. Mit Serien wie "Seinfeld" und "King of Queens" wird der Vater von Hollywood-Schauspieler Ben Stiller zur Kultfigur. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler und Comedian Jerry Stiller ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn Ben Stiller auf Twitter mit. Jerry Stiller wurde mit Comedy-Serien wie "Seinfeld" und "King of Queens" bekannt.

"Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass mein Vater, Jerry Stiller, eines natürlichen Todes gestorben ist. Er war ein großartiger Vater und Großvater und über rund 62 Jahre der hingebungsvollste Ehemann für Anne. Er wird sehr vermisst werden. Ich liebe dich, Dad", schrieb der 54-jährige Hollywoodstar weiter.

Stiller schaffte seinen Karrieredurchbruch bereits in den 1960er Jahren zusammen mit seiner Frau Anne Meara am Broadway und trat in Fernsehserien wie der "The Ed Sullivan Show" auf. Meara starb bereits 2015. Stiller spielte von 1993 bis 1998 in 26 Folgen von "Seinfeld" in der Rolle des Frank Costanza mit. Er wurde für seine Arbeit in der Show im Jahr 1997 für einen Emmy nominiert.

Von 1998 an spielte Stiller an der Seite von Kevin James und Leah Remini in "The King of Queens" die Rolle des schrulligen Schwiegervaters "Arthur Spooner". Dazu hatte er Rollen in Kinofilmen wie "Zoolander", in dem er an der Seite seines Sohnes Ben mitwirkte.