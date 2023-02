Charles nahm an der University of East London ein Bad in der Menge.

Bisher ist die Regentschaft von Charles III. nicht gerade von Leichtigkeit geprägt. Zu sehr schießen Mitglieder seiner Familie quer, allen voran Sohn Harry und dessen Frau Meghan. Da ist der eine oder andere Fauxpas auch mal ganz wohltuend - sogar für den König selbst.

Gerade erst hat König Charles III. für ein Schmunzeln bei seinen Untertanen gesorgt. Der Grund: ein Loch in seiner Socke, das er während seines Besuchs einer Moschee in London offenbarte. Nun hat der Monarch abermals die Lacher auf seiner Seite, wenngleich aus einem ganz anderen Grund.

Zu dem skurrilen Vorfall kam es, als der 74-Jährige an der University of East London ein Bad in der Menge nahm. Ein Twitter-Video zeigt, wie Charles beim Besuch des Stratford Campus' gerade die Hände einiger Schaulustiger schüttelte, als er von einem Fan des Königshauses gefragt wurde: "Können Sie bitte Harry zurückbringen?" Zunächst ignorierte Charles den Zuruf, um auf ein erneutes Nachhaken überrascht zu reagieren: "Wen?"

Offenbar hatte Charles die Frage zunächst nicht richtig verstanden. Doch der Fan wurde noch deutlicher und legte einmal mehr nach: "Harry. Ihren Sohn!" Charles brach daraufhin spontan in Gelächter aus. Er drehte sich leicht zur Seite ab und murmelte: "Oh, my dear ..." Übersetzen lässt sich das in etwa mit: "Ach, du meine Güte." Laut einem Artikel der "Mail Online" fügte er etwas leiser hinzu: "Das wäre schön".

Kommt Harry zur Krönung?

Die perplexe Reaktion kommt natürlich nicht von ungefähr: Der Streit zwischen Prinz Harry und seinem Vater Charles wird seit einiger Zeit auch öffentlich ausgetragen. Aktuell stellt sich etwa die Frage, ob Harry und seine Ehefrau, Herzogin Meghan, im Mai überhaupt zur Krönung des Monarchen aus ihrer Wahlheimat USA nach Großbritannien reisen werden. Die beiden damals noch hochrangigen Royals hatten Anfang 2020 den inneren Kreis der britischen Königsfamilie verlassen und waren in Meghans Heimat Kalifornien gezogen.

Von der Krönungszeremonie ausgeschlossen sind Meghan und Harry aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Die beiden müssten sich allerdings mit einem Platz in der zweiten Reihe begnügen. Sollten sie anreisen, werden sie sich aller Voraussicht nach nicht auf dem Balkon dem Volk zeigen dürfen. Dieses Privileg dürfte König Charles, Königsgemahlin Camilla sowie Thronfolger Prinz William, seiner Frau Prinzessin Kate und deren Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) vorbehalten sein, heißt es seitens der britischen Presse.