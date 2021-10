Einst lagen ihm an der Seite von Justin Timberlake als Mitglied der Boyband *NSYNC die Mädchenherzen zu Füßen. Nun ist Lance Bass mit seinem Ehemann gleich zweifacher Vater geworden. Geholfen hat dabei eine Leihmutter.

Das ehemalige *NSYNC-Mitglied Lance Bass und sein Ehemann, Schauspieler Michael Turchin, sind zum ersten Mal Eltern geworden - und das gleich zweimal. Wie Bass auf seiner Instagram-Seite bekannt gab, hat eine Leihmutter ihre Zwillinge Violet Betty und Alexander James zur Welt gebracht.

Der Musiker teilte die Geburtsurkunden der Babys mit deren winzigen Fußabdrücken. Die Neugeborenen kamen demnach am Mittwochmittag zur Welt.

"Wie wechselt man eine Windel?"

"Die Baby-Drachen sind da!", schrieb der 42-Jährige zu seinem Post. Er könne nicht ausdrücken, wie viel Liebe er im Moment fühle. Eine (wohl nicht ganz ernst gemeinte) Frage hatte er noch an seine Follower: "Also, wie wechselt man eine Windel!?!"

Bereits im Sommer hatte Bass in einem Interview mit dem "People"-Magazin bekannt gegeben, dass eine Leihmutter für ihn und seinen Mann gefunden worden sei. Damals sagte er: "Es wäre schön, einen Jungen und ein Mädchen zu haben."

Seit 2014 verheiratet

Bass wurde einst als Mitglied der 1995 gegründeten Boyband *NSYNC berühmt. Die Gruppe, der auch Justin Timberlake angehörte, lieferte sich eine Zeit lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Backstreet Boys um die Gunst der Fans. Zu ihren größten Hits gehörten Songs wie "I Want You Back", "Tearin' Up My Heart" und "Bye Bye Bye", ehe sie sich 2002 auflöste.

Als Teil von *NSYNC wurde Lance Bass (l.) berühmt. (Foto: imago stock&people)

Während Timberlake im Anschluss eine erfolgreiche Solokarriere startete, wurde es um die anderen *NSYNC-Mitglieder ruhiger. Bass versuchte sich zuletzt vor allem als Schauspieler und Produzent von TV-Formaten.

Während seiner Zeit als *NSYNC-Sänger hatte Bass eine Beziehung mit der Schauspielerin Danielle Fishel. 2006 outete er sich dann als homosexuell. Nach rund zweijähriger Partnerschaft gab er im September 2013 bekannt, sich mit seinem Freund Turchin verlobt zu haben. Am 20. Dezember 2014 gaben sich die beiden in Los Angeles das Jawort.