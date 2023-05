Alles neu macht der Mai, heißt es bekanntlich. Leni Klum hat von dieser deutschen Redewendung womöglich noch nie etwas gehört, wagt im Wonnemonat aber dennoch instinktiv eine Typveränderung. Die dürfte auch ihrer Mutter gefallen.

In rund einer Woche feiert Heidi Klum ihren 50. Geburtstag. An der Festtagstafel dürfte dann auch ihre Tochter Leni Platz nehmen. Bleibt zu hoffen, dass die Model-Mama ihren Spross dann auch noch erkennt. Schließlich hat sich die 19-Jährige soeben für eine kleine, aber dann doch deutlich sichtbare Typveränderung entschieden.

Auf ihrer Instagram-Seite nahm Leni Klum ihre Fans und rund 1,8 Millionen Followerinnen und Follower mit zum Friseur. Dazu postete sie ein Video ihres Besuchs bei einer Haarstylistin. "Heute werde ich wieder blond", verkündete das Nachwuchsmodel in dem Clip. Zuletzt hatte Leni Klum einen brünetten, schulterlangen Bob getragen.

Sie sei schon ihr ganzes Leben lang eine Blondine gewesen, "bis letztes Jahr und jetzt bin ich braunhaarig", plauderte Leni Klum aus. Nun wolle sie "etwas heller" werden, aber das Ergebnis solle auch nicht "zu blond werden", erklärte sie der Friseurin. Die wiederum schlug vor, den Ansatz etwas dunkler zu lassen und vor allem die Spitzen zu blondieren. Der Plan schien Leni zu gefallen.

Angesagte "Curtain Bangs"

Nach einer Tönung und einer Haarmaske ging es anschließend noch ans Schneiden und Styling. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: ein trendiger, dunkelblonder Bob mit angesagten "Curtain Bangs", also einem leichten Ponyschnitt. "Ich liebe das und ich will meine Haare immer so haben", lautete Leni Klums Fazit.

Tatsächlich sieht sie mit dem neuen Look ihrer Mutter wieder ein ganzes Stück ähnlicher. Schließlich ist auch Heidi Klum traditionell blond. Einen Pony trägt die Moderatorin ebenfalls seit geraumer Zeit. Tja, der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Und Heidi Klum darf sich so über das ganz besondere Geburtstagsgeschenk freuen, noch einmal einen imaginären Blick auf ihr jüngeres Ich zu erhaschen.