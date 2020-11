Linda Gray und ihr Sohn Jeff in den 1980er-Jahren.

US-Schauspielerin Linda Gray gibt in den sozialen Medien bekannt, dass ihr Sohn gestorben ist. Jeff Thrasher arbeitete ebenfalls in der Medienbranche. Er wurde nur 56 Jahre alt.

"Dallas"-Darstellerin Linda Gray trauert um ihren Sohn Jeff Thrasher. Seinen Tod gab die 80-Jährige via Instagram bekannt. "Eine Feier anlässlich des Lebens meines Sohnes Jeff. Er war der freundlichste, lustigste, süßeste Mensch ... Er brachte der Welt solche Liebe und wurde von allen geliebt! Möge seine Reise eine magische sein", schrieb die US-Schauspielerin. Dazu postete sie zwei Fotos. Auf dem einen ist er von hinten radelnd durch eine Herbstlandschaft zu sehen, das andere zeigt einen "Jeff"-Schriftzug im Sand am Meer. Thrasher wurde 56 Jahre alt.

Jeff Thrasher, der als Regisseur und Produzent ("The Amazing Race Canada") ebenfalls in der Unterhaltungsbranche arbeitete, wie "ET Cananda" meldet, war das älteste Kind von Linda Gray und ihrem bereits 2006 verstorbenen Ex-Ehemann, dem Fotografen und Grafiker Ed Thrasher, mit dem sie bis 1983 verheiratet war. Die beiden bekamen ein weiteres Kind, Tochter Kehly Sloane, heute 54 Jahre alt.

Linda Gray ist vor allem für ihre Rolle der Sue Ellen Ewing in der US-Fernsehserie "Dallas", die sie von 1978 bis 1989 und 1991 spielte, international bekannt.